Blau-schwarz-rotes Abtasten startet

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten am Dienstag die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm.

EU kündigt Gesetz zu Rückführung illegaler Migranten an

Brüssel - Die EU-Kommission will einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorlegen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem am Montagabend veröffentlichten Brief an die 27 Mitgliedstaaten an. Der Vorschlag der EU-Kommission werde "klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen" enthalten und habe die Absicht, "den Rückführungsprozess wirksam zu straffen".

33 Prozent mehr Darmkrebsfälle in Europa seit dem Jahr 2000

Wien - Die Zahl der Neuerkrankungen bei Darmkrebs in Europa ist vom Jahr 2000 bis 2019 um 33 Prozent gestiegen. Zudem starben rund 19 Prozent mehr Menschen an der Krankheit als zu Beginn dieses Zeitraums. Rund um den Europäischen Gastroenterologie-Kongress (UEG Week/12. bis 15. Oktober) in Wien wurde daher die Einführung eines einheitlichen, qualitätsgesicherten Darmkrebs-Screenings ab 45 Jahren in Österreich gefordert. Angeraten ist die Vorsorgeuntersuchung ab diesem Alter bereits.

EU findet gemeinsame Position für Klimakonferenz COP29

EU-weit/Brüssel - Die Umweltministerinnen und -minister der 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich am Montag in Luxemburg auf eine gemeinsame Position für die UNO-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan geeinigt. Die EU will auf mehr Geld für Entwicklungsländer pochen, erklärte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra bei einer Pressekonferenz nach dem Ratstreffen. Dafür soll auch die Gruppe der einzahlenden Staaten ausgeweitet werden.

Prozess in Graz um Mordversuch am Arbeitgeber und dem Vater

Graz - Ein 56-Jähriger muss sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten: Der Berufskraftfahrer soll im März auf der Raststation Deutschfeistritz der Pyhrnautobahn (A9) auf seinen Arbeitgeber und dessen Vater eingestochen haben. Das ältere der beiden Opfer erlitt durch fünf teils äußerst wuchtige Stiche lebensbedrohliche Verletzungen. Der Sohn kam nur durch Glück, so die Anklage, mit einer kleineren Stichverletzung davon.

Prozess gegen Rushdie-Attentäter beginnt

Chautauqua (New York) - Der Mann, der den Bestseller-Autor Salman Rushdie 2022 im US-Staat New York angegriffen und schwer verletzt haben soll, muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten. Der 26-jährige Hadi Matar aus New Jersey soll den Autor 2022 während einer Veranstaltung in New York niedergestochen haben. Matar, der wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt wird, lehnte einen Deal ab, der eine Strafe von 25 Jahren hätte bedeuten können.

Vater wegen Mordes an drei Monate altem Sohn vor Gericht

Wien - Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen 29-Jährigen, dem vorgeworfen wird, seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten starb der Bub Anfang Februar 2024 "eindeutig" an den Folgen eines Schütteltraumas. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der Angeklagte die einzige Person mit einem Gelegenheitsverhältnis, das zu bewirken.

Vorarlberg-Wahl: Freie Hand für Wallner bei Partnersuche

Bregenz/Dornbirn - Vorarlbergs ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Montagabend von seiner Partei freie Hand für Regierungsverhandlungen erhalten. In einer Präsidiums- und Vorstandssitzung in Dornbirn wurde der Fahrplan für die nächsten Tage festgelegt. Nach sondierenden Vier-Augen-Gesprächen mit den Chefs der anderen Landtagsparteien am Dienstag wird vorrangig Wallner entscheiden, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Diese sollen nächste Woche starten.

