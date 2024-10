Blau-schwarz-rotes Abtasten startet

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten am Dienstag die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm.

Nordkorea sprengt innerkoreanische Straßen

Seoul - Nordkorea hat nach südkoreanischen Militärangaben Teile der innerkoreanischen Straßenverbindungen gesprengt. Wie der Generalstab in Seoul laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bekannt gab, seien auf der nördlichen Seite der Demarkationslinie Teile von zwei Straßen zerstört worden. Das südkoreanische Militär habe daraufhin Warnschüsse abgegeben. Zudem sei die Einsatzbereitschaft erhöht worden, teilte Südkoreas Generalstabschef am Dienstag mit.

Wasserversorgung laut EU vor großen Herausforderungen

Kopenhagen/EU-weit/Wien - Dreckige Luft sowie Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft: Um den Großteil der europäischen Gewässer steht es weiterhin nicht gut. Nur 37 Prozent der sogenannten Oberflächenwasserkörper - also etwa Seen oder Flüsse - in Europa befanden sich nach Angaben der Europäischen Umweltagentur EEA 2021 in gutem oder sehr gutem Zustand. Trotz Bemühungen der Länder habe sich diese Zahl seit 2015 kaum verändert, heißt es in einem neuen Bericht der EU-Behörde in Kopenhagen.

EU kündigt Gesetz zu Rückführung illegaler Migranten an

Brüssel - Die EU-Kommission will einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorlegen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem am Montagabend veröffentlichten Brief an die 27 Mitgliedstaaten an. Der Vorschlag der EU-Kommission werde "klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen" enthalten und habe die Absicht, "den Rückführungsprozess wirksam zu straffen".

Prozess gegen Rushdie-Attentäter beginnt

Chautauqua (New York) - Der Mann, der den Bestseller-Autor Salman Rushdie 2022 im US-Staat New York angegriffen und schwer verletzt haben soll, muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten. Der 26-jährige Hadi Matar aus New Jersey soll den Autor 2022 während einer Veranstaltung in New York niedergestochen haben. Matar, der wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt wird, lehnte einen Deal ab, der eine Strafe von 25 Jahren hätte bedeuten können.

Segler nach 67-tägiger Irrfahrt im Pazifik zufällig gerettet

Moskau - Nach einer 67 Tage dauernden Irrfahrt im nordwestlichen Pazifik ist ein 46-jähriger Segler von Fischern zufällig gesichtet und gerettet worden. Während der Fahrt in einem kleinen Segelboot starben sein 49 Jahre alter Bruder und der 15 Jahre alte Sohn eines der beiden Männer, teilten Behörden im Fernen Osten Russlands am Dienstag über die Nachrichten-App Telegram mit und verwiesen darauf, dass das Seegebiet sich über 1,58 Millionen Quadratkilometer erstreckt.

33 Prozent mehr Darmkrebsfälle in Europa seit dem Jahr 2000

Wien - Die Zahl der Neuerkrankungen bei Darmkrebs in Europa ist vom Jahr 2000 bis 2019 um 33 Prozent gestiegen. Zudem starben rund 19 Prozent mehr Menschen an der Krankheit als zu Beginn dieses Zeitraums. Rund um den Europäischen Gastroenterologie-Kongress (UEG Week/12. bis 15. Oktober) in Wien wurde daher die Einführung eines einheitlichen, qualitätsgesicherten Darmkrebs-Screenings ab 45 Jahren in Österreich gefordert. Angeraten ist die Vorsorgeuntersuchung ab diesem Alter bereits.

