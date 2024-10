Nehammer ließ nach Gespräch kein gutes Haar an Kickl

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl haben die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ begonnen. Den Anfang machten am Dienstag Karl Nehammer (ÖVP) und Herbert Kickl (FPÖ). Wo das Treffen stattfand, verrieten die beiden nicht. Nehammer ging bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz nach Ende des Gesprächs nicht auf die Inhalte ein. An seinem Gesprächspartner ließ er kein gutes Haar.

Über 40 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei Angriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Dienstag mehr als 40 Menschen getötet worden. Mindestens elf Menschen seien allein in Jabalia, dem größten der acht historischen Flüchtlingslager, getötet worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Jabalia ist seit mehr als zehn Tagen im Fokus der israelischen Militäroffensive.

Vier-Augen-Gespräche nach Vorarlberg-Wahl

Bregenz/Wien - Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat Dienstagvormittag seine beiden potenziellen Koalitionspartner zu Gesprächen empfangen. Sowohl FP-Chef Christof Bitschi als auch die Grüne Doppelspitze aus Daniel Zadra und Eva Hammerer erkannten im Anschluss an die jeweils rund 1,5-stündigen Unterredungen konstruktive Gespräche. Wallner wird wohl frühestens am Mittwoch zu erkennen geben, mit wem seine ÖVP in Sondierungsgespräche eintritt.

Designerin Lena Hoschek meldete Insolvenz an

Wien - Die namhafte Wiener Modedesignerin Lena Hoschek ist in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen habe am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, gab eine Sprecherin via Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Betriebes, für den 60 Beschäftigte tätig sind, ist geplant. Hoschek betreibt zwei Standorte. Die Gläubigerinnen und Gläubiger bekommen maximal 20 Prozent ihrer Forderungen.

EU und Albanien starteten inhaltliche Beitrittsgespräche

Luxemburg - Mehr als zwei Jahre nach dem offiziellen Beginn der Gespräche über einen EU-Beitritt Albaniens haben am Dienstag die inhaltlichen Verhandlungen begonnen. Vertreter der EU und aus Tirana kamen in Luxemburg zusammen, um die ersten Verhandlungskapitel zu eröffnen, in denen es unter anderem um die Rechtsstaatlichkeit in Albanien geht. Der albanische Regierungschef Edi Rama will bis 2030 der EU beitreten.

Zahl der Cyberangriffe nimmt laut Microsoft rasant zu

Berlin/Redmond (Washington) - Microsoft warnt vor einer besorgniserregenden Zunahme von Cyberangriffen, sowohl durch kriminelle Hacker als auch durch staatliche Akteure. Staatliche Angreifer versuchten zunehmend, geopolitische Konflikte durch Cyberangriffe zu beeinflussen, indem sie Spionage betreiben, Daten löschen, Infrastruktur stören und auch illegalen Einfluss auf demokratische Prozesse nehmen, indem sie etwa Wahlen manipulieren, erklärte Microsoft.

Van der Bellen und Nehammer empfingen Yad-Vashem-Direktor

Wien - Der Vorsitzende der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, ist am Dienstag von der österreichischen Staatsspitze in Wien empfangen worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich "ernsthaft besorgt über die Zunahme von antisemitischen Vorfällen in Europa", wie er in einem englischsprachigen Post auf X mitteilte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schrieb auf X, dass Österreich seine Partnerschaft mit Yad Vashem "verlängert" habe.

Russischer Luftangriff tötete Frau in Ukraine

Mykolajiw/Moskau - Ein russischer Luftangriff auf die südukrainische Region Mykolajiw hat eine Frau getötet und 23 Menschen verletzt, wie Gouverneur Witalij Kim am Dienstag auf Telegram mitteilte. Er sprach von Schäden an einem nicht näher bezeichneten Infrastrukturobjekt. Außerdem seien mehrere Gebäude beschädigt worden. "Einige der Verletzten befinden sich in einem ernsten Zustand", erklärte der Gouverneur.

