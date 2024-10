Nehammer ließ nach Gespräch kein gutes Haar an Kickl

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl haben die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ begonnen. Den Anfang machten am Dienstag Karl Nehammer (ÖVP) und Herbert Kickl (FPÖ). Wo das Treffen stattfand, verrieten die beiden nicht. Nehammer ging bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz nach Ende des Gesprächs nicht auf die Inhalte ein. An seinem Gesprächspartner ließ er kein gutes Haar.

Umfrage: Harris hält knappen Vorsprung vor Trump

Washington - Die demokratische US-Vizepräsidentin Kamala Harris hält einer Wahlerhebung zufolge ihren knappen Vorsprung vor dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. In einer am Dienstag veröffentlichten neuen Reuters/Ipsos-Umfrage liegt Harris mit 45 Prozent zu 42 Prozent drei Prozentpunkte vor Trump. Die Umfrage hatte eine Fehlermarge von etwa vier Prozentpunkten. Die Abstimmung findet am 5. November statt.

USA warnen Israel wegen humanitärer Lage in Gaza

Washington/Jerusalem - Die US-Regierung hat Israel aufgefordert, die humanitäre Lage im Gazastreifen innerhalb von 30 Tagen spürbar zu verbessern. Andernfalls drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung. Das könnte möglicherweise die amerikanische Militärhilfe für Israel gefährden. Das US-Außenministerium bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Washington übte zudem deutliche Kritik an Israels Angriffen auf Beirut. Eine Reaktion Israels gab es vorerst nicht.

Sondierungsgespräche in Vorarlberg ab Donnerstag

Bregenz/Wien - Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wird nach internen Besprechungen am Mittwoch entscheiden, mit wem er in vertiefende Gespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung eintreten will. Das sagte Wallner am Dienstagabend zur APA, nachdem er tagsüber Gespräche mit den Parteispitzen aller anderen Landtagsparteien geführt hatte. Dafür infrage kommen vorerst die FPÖ und die Grünen. "Man wird über eine Zweier-Variante reden", sagte Wallner, was SPÖ und NEOS ausschloss.

56-Jähriger in Graz wegen zweifachen Mordversuchs verurteilt

Graz - Ein 56-Jähriger ist am Dienstag wegen zweifachen versuchten Mordes an seinem früheren Chef und dessen Vater in Graz von einem Geschworenensenat (Vorsitz: Erik Nauta) zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im März an einer Raststation im Zuge einer Auseinandersetzung die beiden Männer durch Messerstiche schwer verletzt haben. Der Beschuldigte sprach von Notwehr und bestritt jede Tötungsabsicht.

Designerin Lena Hoschek meldete Insolvenz an

Wien - Die namhafte Wiener Modedesignerin Lena Hoschek ist in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen habe am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, gab eine Sprecherin via Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Betriebes, für den 60 Beschäftigte tätig sind, ist geplant. Hoschek betreibt zwei Standorte. Die Gläubigerinnen und Gläubiger bekommen maximal 20 Prozent ihrer Forderungen.

Myanmar: Rebellengruppe meldet Einnahme strategischen Ortes

Naypyidaw - Eine Rebellengruppe in Myanmar hat nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft im Nordosten des Landes eingenommen. Kämpfer der Ta'ang National Liberation Army (TNLA) vertrieben die Armee nach wochenlangen Gefechten aus der Kleinstadt Hsipaw in dem an China grenzenden Shan-Staat im Nordosten des Landes, wie die Gruppe selbst und ein Anrainer am Dienstag mitteilten.

Ukraine bereitet Energie-Netz auf neuen Kriegswinter vor

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine bereitet sich auf ihren dritten Kriegswinter und weitere russische Angriffe auf ihr Energie-Versorgungsnetz vor. Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, hat er sich mit Vertretern verschiedener Ministerien und der Energieversorger des Landes getroffen, um Maßnahmen zum Schutz der Infrastruktur zu besprechen.

