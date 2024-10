Schwarz-Rotes Abtasten am Mittwoch

Wien - Mit dem Treffen zwischen ÖVP-Parteichef Karl Nehammer und SPÖ-Obmann Andreas Babler steht am Mittwoch das zweite der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeordneten Gespräche der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ an. Dass davon viel nach außen tritt, ist nicht anzunehmen. Wie auch das Treffen am Dienstag zwischen Nehammer und FP-Chef Herbert Kickl, findet auch jenes am Mittwoch an einem unbekannten Ort statt.

Osteuropa wächst trotzt Wirtschaftskrise in Deutschland

Wien - Obwohl einige Länder Zentral- und Osteuropas erheblich unter der Rezession in Deutschland leiden, wachsen ihre Volkswirtschaften deutlich kräftiger als die Eurozone und die Region holt ökonomisch weiter auf. Russland gehört zu den Ländern mit dem stärksten Wirtschaftswachstum - das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat seine Wachstumsprognose für das mit westlichen Sanktionen belegte Land neuerlich nach oben korrigiert.

Richter stoppt Auszählungsregel im US-Staat Georgia

Washington - Am ersten Tag der vorgezogenen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl im US-Bundesstaat Georgia sorgt ein Gerichtsurteil für einen überraschenden Wahlauftakt: Ein Richter hat eine umstrittene Wahlregel zur manuellen Auszählung aller Stimmzettel vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Vorschrift sei am Dienstag per Gericht gekippt worden, teilten drei Vertreter der Demokratischen Partei mit.

Erste Migranten in Italiens Flüchtlingszentrum in Albanien

Rom/Tirana - Das italienische Marineschiff Libra ist am Mittwoch in Albanien eingetroffen. An Bord befanden sich 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch, die in das von Italien errichtete Flüchtlingszentrum gebracht werden sollen. Die Männer hatten sich zuvor auf den Weg über das zentrale Mittelmeer nach Europa gemacht. Sie wurden am Sonntagabend von den italienischen Behörden auf offener See aufgegriffen.

FPÖ bereitet westlichen Geheimdiensten "Kopfzerbrechen"

Wien - Der Wahlsieg der FPÖ bei der Nationalratswahl bereitet den verbündeten Nachrichtendiensten "neues Kopfzerbrechen". Das schrieb das auf Geheimdienste spezialisierte Onlineportal "Intelligence Online" unlängst. Auch Experten erachten eine neuerliche Einschränkung der Zusammenarbeit westlicher Geheimdienste mit Österreich im Falle einer FPÖ-Regierungsbeteiligung für möglich. Wichtige Meldungen bei Gefahr im Verzug wie etwa Terrorwarnungen würden jedoch in jedem Fall geteilt.

RH-Präsidentin mahnt von neuer Regierung "Grundkonsens" ein

Wien - Rechnungshof (RH)-Präsidentin Margit Kraker fordert von der kommenden Regierung einen positiven "Grundkonsens" ein. "Das halte ich für notwendig, damit aus diesem Konsens dann eine positive Zukunftsdynamik hervorgehen kann", sagte sie zur APA. Die drei Hauptpunkte dabei seien eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs samt Einhaltung der EU-Fiskalregeln, der Klimaschutz und eine Umsetzung des EU-Migrationspakts.

Israel meldet rund 50 Geschosse aus dem Libanon

Jerusalem - Die israelische Armee hat rund 50 Geschosse gemeldet, die in der Nacht auf Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen worden seien. "Einige Geschosse wurden abgefangen und heruntergefallene Geschosse wurden in der Gegend identifiziert", erklärte das Militär. Opfer meldete die Armee nicht. Die Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte ihrerseits, sie habe "eine große Raketensalve" auf die nordisraelische Stadt Safed abgefeuert.

1.600 Stop Sticks für Polizei gegen Fluchtfahrer

Wien/Innsbruck - Die Polizei verschärft den Kampf gegen Fluchtfahrer mit sogenannten Stop Sticks. Dabei handelt es sich um eine Art von Nagelsperren. Die prismenförmigen mit Metallstiften besetzten Kunststoffstäbchen sollen - blitzschnell auf die Fahrbahn aufgelegt - für platte Autoreifen bei Lenkern sorgen, die vor der Polizei Reißaus nehmen. Rund 1.600 Systeme sollen laut Innenministerium österreichweit angeschafft werden, 230 Stop Sticks sind schon im Einsatz, unter anderem in Tirol.

