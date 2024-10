Schwarz-Rotes Abtasten am Mittwoch

Wien - Mit dem Treffen zwischen ÖVP-Parteichef Karl Nehammer und SPÖ-Obmann Andreas Babler steht am Mittwoch das zweite der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeordneten Gespräche der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ an. Dass davon viel nach außen tritt, ist nicht anzunehmen. Wie auch das Treffen am Dienstag zwischen Nehammer und FP-Chef Herbert Kickl, findet auch jenes am Mittwoch an einem unbekannten Ort statt.

Israel greift wieder in Vororten Beiruts an

Jerusalem - Ungeachtet scharfer Kritik aus den USA hat Israel seine Angriffe auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut nach fast einwöchiger Pause wieder aufgenommen. Dem vorangegangen waren rund 50 Geschosse, die laut der israelischen Armee in der Nacht auf Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen wurden.

Richter stoppt Auszählungsregel im US-Staat Georgia

Washington - Am ersten Tag der vorgezogenen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl im US-Bundesstaat Georgia sorgt ein Gerichtsurteil für einen überraschenden Wahlauftakt: Ein Richter hat eine umstrittene Wahlregel zur manuellen Auszählung aller Stimmzettel vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Vorschrift sei am Dienstag per Gericht gekippt worden, teilten drei Vertreter der Demokratischen Partei mit.

Erste Migranten in Italiens Flüchtlingszentrum in Albanien

Rom/Tirana - Das italienische Marineschiff Libra ist am Mittwoch in Albanien eingetroffen. An Bord befanden sich 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch, die in das von Italien errichtete Flüchtlingszentrum gebracht werden sollen. Die Männer hatten sich zuvor auf den Weg über das zentrale Mittelmeer nach Europa gemacht. Sie wurden am Sonntagabend von den italienischen Behörden auf offener See aufgegriffen.

Islamismus-Prävention an Schulen soll ausgebaut werden

Wien - Weil immer mehr Jugendliche mit IS-Propagandavideos in Berührung kommen, will das Innenministerium die Prävention an den Schulen verstärken. Bundesweit sollen zusätzlich weitere 160 Beamte in diesem Bereich eingesetzt werden, wie Minister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt hat. Anlass sind Fälle wie jene des jüngst ausgehobenen IS-Netzwerks in Sankt Pölten, wo die meisten der mutmaßlich radikalen Islamisten erst 13 bis 15 Jahre alt sind.

Ernährung in ersten 1.000 Tagen prägt das Leben

Wien - Die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen eines Menschen prägt das gesamte Leben. Das beginnt schon im Mutterleib. Wie durch Muttermilch das Adipositas-Risiko bei Kindern verringert werden kann, welche Rolle Beikost für die Nahrungsmitteltoleranz hat und welche Faktoren Einfluss auf Stoffwechselerkrankungen haben, darum geht es beim Kongress der europäischen pädiatrischen Fachgesellschaften (EAPS) von 17. bis 20. Oktober in Wien. Am Mittwoch (16. Oktober) ist Welternährungstag.

IEA sieht die Welt nicht am Weg zu Null-Emissionen

Paris - Die Welt ist noch weit entfernt von einem Pfad, der die Emissionen des Energiesystems bis 2050 auf Null absenken würde, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Ausblick. Entscheidungen von Regierungen, Investoren und Konsumenten würden zu oft die Mängel im aktuellen System einzementieren, statt den Weg zu einer sauberen und sicheren Energieversorgung zu ebnen. Positive Entwicklungen werden von China dominiert, manche Regionen kommen nicht mit.

