Fast 100 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Nigeria

Kano - Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind nach Polizeiangaben am Dienstagabend im nördlichen Nigeria zumindest 94 Menschen ums Leben gekommen, wenigstens 50 weitere wurden verletzt. Wie am Mittwoch berichtet wurde, kam es zur Detonation als Einwohner von Jigawa Treibstoff erhalten wollten.

Zahlungsmoral weiterhin stabil auf hohem Niveau

Wien - Trotz wirtschaftlich turbulenten Zeiten haben die Österreicherinnen und Österreicher ihre Rechnungen zuletzt pünktlich bezahlt. Das zeigt eine Umfrage des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) unter 1.300 heimischen Unternehmen. Demnach geben Privathaushalte zwar weniger Geld aus, ihr Zahlungsverhalten sei jedoch vorbildlich. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen sei allerdings weiter angespannt, eine Entspannung sei trotz sinkender Inflationsraten nicht in Sicht.

Nehammer sieht vor EU-Gipfel Paradigmenwechsel bei Migration

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Ankündigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für striktere Gesetze zur Rückführung illegal Einreisender begrüßt. Der Brief von der Leyens enthalte zahlreiche Forderungen von ihm, sagte Nehammer am Mittwoch in Wien im Hauptausschuss des Parlaments vor dem EU-Gipfel. Nationale Alleingänge lehnte Nehammer ab. Für Polens Ankündigung zur vorübergehenden Aussetzung des Asylrechts zeigte er Verständnis.

ÖBB: Standardtickets werden Ende 2024 um 4,9 % teurer

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verteuern mit dem Winterfahrplan ab 15. Dezember die Standardtickets um durchschnittlich 4,9 Prozent. Dies sei die erste Preiserhöhung seit 18 Monaten, versichern die ÖBB. Zahlreiche Karten würden gar nicht teurer - wie zum Beispiel Sparschiene-Tickets oder die Preise für Sitzplatzreservierungen. Für spezielle Zielgruppen gebe es weiterhin Aktionen.

Israel greift wieder in Vororten Beiruts an

Jerusalem - Ungeachtet scharfer Kritik aus den USA hat Israel seine Angriffe auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut nach fast einwöchiger Pause wieder aufgenommen. Dem vorangegangen waren rund 50 Geschosse, die laut der israelischen Armee in der Nacht auf Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen wurden.

Richter stoppt Auszählungsregel im US-Staat Georgia

Washington - Am ersten Tag der vorgezogenen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl im US-Bundesstaat Georgia sorgt ein Gerichtsurteil für einen überraschenden Wahlauftakt: Ein Richter hat eine umstrittene Wahlregel zur manuellen Auszählung aller Stimmzettel vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Vorschrift sei am Dienstag per Gericht gekippt worden, teilten drei Vertreter der Demokratischen Partei mit.

Erste Migranten in Italiens Flüchtlingszentrum in Albanien

Rom/Tirana - Das italienische Marineschiff Libra ist am Mittwoch in Albanien eingetroffen. An Bord befanden sich 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch, die in das von Italien errichtete Flüchtlingszentrum gebracht werden sollen. Die Männer hatten sich zuvor auf den Weg über das zentrale Mittelmeer nach Europa gemacht. Sie wurden am Sonntagabend von den italienischen Behörden auf offener See aufgegriffen.

Islamismus-Prävention an Schulen soll ausgebaut werden

Wien - Weil immer mehr Jugendliche mit IS-Propagandavideos in Berührung kommen, will das Innenministerium die Prävention an den Schulen verstärken. Bundesweit sollen zusätzlich weitere 160 Beamte in diesem Bereich eingesetzt werden, wie Minister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt hat. Anlass sind Fälle wie jene des jüngst ausgehobenen IS-Netzwerks in Sankt Pölten, wo die meisten der mutmaßlich radikalen Islamisten erst 13 bis 15 Jahre alt sind.

