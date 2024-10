Selenskyj will in die NATO und schließt Gebietsverzicht aus

Kiew (Kyjiw)/Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen bisher unveröffentlichten "Siegesplan" im Verteidigungskrieg gegen Russland vorgestellt und jeden Verzicht auf ukrainische Gebiete darin ausgeschlossen. Eine Lösung zur Beendigung des seit zweieinhalb Jahren andauernden Krieges könne nicht "in einem Handel mit ukrainischem Territorium oder mit seiner Souveränität bestehen", sagte Selenskyj am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Pläne im Parlament in Kiew.

ÖBB: Standardtickets werden Ende 2024 um 4,9 % teurer

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verteuern mit dem Winterfahrplan ab 15. Dezember die Standardtickets um durchschnittlich 4,9 Prozent. Dies sei die erste Preiserhöhung seit 18 Monaten, versichern die ÖBB. Zahlreiche Karten würden gar nicht teurer - wie zum Beispiel Sparschiene-Tickets oder die Preise für Sitzplatzreservierungen. Für spezielle Zielgruppen gebe es weiterhin Aktionen.

Israel greift wieder in Vororten Beiruts an

Jerusalem - Ungeachtet scharfer Kritik aus den USA hat Israel seine Angriffe auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut nach fast einwöchiger Pause wieder aufgenommen. Dem vorangegangen waren rund 50 Geschosse, die laut der israelischen Armee in der Nacht auf Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen wurden.

FMA untersagt Euram die Fortführung des Geschäftsbetriebs

Wien - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der European American Investment Bank (Euram) mit sofortiger Wirkung die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt. Das Geldhaus wird damit ein Fall für die Einlagensicherung, wie die Behörde am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Sie begründete den Schritt mit unzureichenden Plänen für die geplante Selbstabwicklung. Laut Einlagensicherung (ESA) sind 37,6 Mio. von insgesamt 276,3 Mio. Euro an Einlagen gedeckt.

Nehammer sieht vor EU-Gipfel Paradigmenwechsel bei Migration

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Ankündigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für striktere Gesetze zur Rückführung illegal Einreisender begrüßt. Der Brief von der Leyens enthalte zahlreiche Forderungen von ihm, sagte Nehammer am Mittwoch in Wien im Hauptausschuss des Parlaments vor dem EU-Gipfel. Nationale Alleingänge lehnte Nehammer ab. Für Polens Ankündigung zur vorübergehenden Aussetzung des Asylrechts zeigte er Verständnis.

Fast 100 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Nigeria

Kano - Nach der Explosion eines Benzintankwagens in Nigeria sind Polizeiangaben zufolge mindestens 94 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere Personen seien verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder, sagte Polizeisprecher Lawan Shi"isu Adam. Der Fahrer des Lkws habe in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Majiya im nördlichen Bundesstaat Jigawa die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Hund auf Mann in Vorarlberg gehetzt - Haft für 43-Jährigen

Feldkirch - Weil er im vergangenen Sommer seinen Hund auf einen Bekannten gehetzt hat, ist ein 43-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen schwerer Körperverletzung zu einer teilbedingten Haftstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Die Hundeattacke trug sich in den Bregenzer Seeanlagen zu, der 24 Jahre alte Bekannte trug schwere Verletzungen davon. Das Urteil ist rechtskräftig.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel leicht im Plus gezeigt. Der ATX verbesserte sich um 0,33 Prozent auf 3.601 Punkte, nachdem er zuvor zwei Minustage in Folge absolviert hatte. In einem europaweit schwachen Technologiesektor büßten die Papiere von AT&S um deutliche 3,1 Prozent ein. Die jüngste Gewinnwarnung des Schwergewichtes ASML sorgte für eine schlechte Stimmung in der Branche. voestalpine zogen unter den Schwergewichten um 2,8 Prozent hoch.

