Selenskyj will in die NATO und schließt Gebietsverzicht aus

Kiew (Kyjiw)/Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch seinen bisher unveröffentlichten "Siegesplan" vorgestellt und jeden Verzicht auf ukrainische Gebiete ausgeschlossen. Eine Lösung zur Beendigung des seit zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges könne nicht "in einem Handel mit ukrainischem Territorium oder mit seiner Souveränität bestehen". An die westlichen Alliierten appellierte er, seinem Land unverzüglich den Beitritt zur NATO anzubieten.

NATO-Verteidigungsminister beraten mit ukrainischem Kollegen

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Donnerstag in Brüssel zu ihrem traditionellen Herbsttreffen zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen. Zu den Gesprächen wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow in Brüssel erwartet.

Verdächtiger Bombendroher wird nicht ausgeliefert

Linz/Wien/St. Gallen - Nach einer Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich ist der verdächtige 20-jährige Schweizer im Zuge einer Razzia vorläufig festgenommen worden. U-Haft wurde nicht beantragt, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft im Kanton St. Gallen der APA einen Bericht von oe24.at bestätigte. Die Staatsanwaltschaft Linz führt aktuell ein Verfahren gegen den Mann, der sich derzeit auf freiem Fuß befindet, jedoch nicht ausgeliefert wird.

EU und Golfstaaten vereinbarten engere Zusammenarbeit

Brüssel - Trotz großer Differenzen will die EU künftig enger mit der Gruppe von sechs einflussreichen Golfstaaten zusammenarbeiten. Bei ihrem ersten Gipfeltreffen verständigten sich beide Seiten auf eine vertiefte Partnerschaft, etwa bei Handelsangelegenheiten, im Kampf gegen den Klimawandel und bei Sicherheitsfragen. "Die Zukunft unserer beiden Regionen ist eng miteinander verbunden", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.

UNO: Israelischer Panzer beschoss UNIFIL-Wachturm im Libanon

Beirut - Ein israelischer Panzer hat nach Darstellung der UNO-Soldaten im Libanon einen ihrer Wachtürme beschossen. Der Panzer des Typs Merkava habe in der Früh nahe Kfar Kela das Feuer eröffnet, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der UNO-Friedenstruppe UNIFIL. Der Turm sei beschädigt und zwei Kameras seien zerstört worden. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.

EZB entscheidet über Leitzinsen

Frankfurt - Vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation im Euroraum entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über die Leitzinsen. Der Beschluss nach einer auswärtigen Sitzung in Slowenien wird um 14.15 Uhr bekanntgegeben. Derzeit liegt der richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, bei 3,5 Prozent. Finanzexperten rechnen mit einer erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte.

EU-Gipfel zu Migration, Ukraine und Nahost am Donnerstag

Brüssel - Beim EU-Gipfel am Donnerstag dürften die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel die Weichen für eine striktere Migrationspolitik der Europäischen Union legen. In den vergangenen Wochen waren aus vielen Ländern entsprechende Forderungen gekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bereits im Vorfeld des Gipfels Maßnahmen für schnellere und effizientere Rückführungen an. Weitere Themen sind die Lage in Nahost sowie die Ukraine.

Filmfestival Viennale startet am Abend seine 62. Ausgabe

Wien - Die Viennale startet am Donnerstagabend in ihre 62. Ausgabe. Der Startschuss für Österreichs größtes Filmfestival fällt traditionell im Wiener Gartenbaukino, wo Leos Carax' 42 Minuten kurzes, assoziatives Selbstporträt "C'est pas moi" zu sehen ist. Als Abschlussfilm hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi hingegen Mati Diops Raubkunst-Dokumentaressay "Dahomey" gewählt - immerhin 68 Minuten lang. Der Streifen ist am 29. Oktober im Rahmen der Abschlussgala zu erleben.

