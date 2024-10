Treffen Kickl-Babler verschoben

Wien - Die Regierungsbildung verläuft weiter eher schleppend. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat das für Donnerstagvormittag anberaumte Treffen mit dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler auf Freitag verschoben, hieß es zur APA. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung freilich ohnehin nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

Präsidiale vor erster Nationalratssitzung gestartet

Wien - Die Präsidiale vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats hat begonnen. Dabei wird die Tagesordnung für das Plenum am 24. Oktober festgelegt, auch die Sitzordnung und die Besetzung von Ausschüssen wird Thema sein. Erst im Nationalrat gewählt werden dessen Präsidenten. Vor der Präsidiale meinten Parteienvertreter, der Usance, dass die stimmenstärkste Partei den Nationalratspräsidenten stellt, folgen zu wollen. Nur die Grünen sind gegen eine Person aus der FPÖ.

Weltweit über 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut

New York - Weltweit leben einem UNO-Bericht zufolge 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut, mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Wie die Autoren des am Donnerstag vom UNO-Entwicklungsprogramm UNDP und der Armuts- und Entwicklungsinitiative der Universität Oxford (OPHI) veröffentlichten Berichts erklärten, leben 40 Prozent der von extremer Armut betroffenen Menschen in Konfliktgebieten. Das seien 455 Millionen Menschen.

EU-Gipfel zu Migration, Ukraine und Nahost in Brüssel

Brüssel/Wien - Beim EU-Gipfel am Donnerstag dürften die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel die Weichen für eine striktere Migrationspolitik der Europäischen Union legen. In den vergangenen Wochen waren aus vielen Ländern entsprechende Forderungen gekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bereits im Vorfeld des Gipfels Maßnahmen für schnellere und effizientere Rückführungen an. Weitere Themen sind die Lage in Nahost sowie die Ukraine.

NATO-Verteidigungsminister beraten über Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Donnerstag in Brüssel zu ihrem traditionellen Herbsttreffen zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen. An den Gesprächen wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen, wie NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah im Onlinedienst X erklärte.

Keuchhusten-Impfung jetzt früher und öfter auffrischen

Wien - Wegen der explodierenden Zahl der Keuchhusten-Fälle (Pertussis) empfiehlt das Nationale Impfgremium (NIG) die Auffrischungsimpfung nun früher und öfter. Die erste nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter sollte im Alter von fünf Jahren erfolgen, geht aus dem kürzlich aktualisierten Impfplan hervor. Alle weiteren Erneuerungen des Impfschutzes sind nun alle fünf statt alle zehn Jahre vorgesehen. Seit Jänner gab es in Österreich mehr als 12.000 Keuchhusten-Fälle.

US-Präzisionsangriffe auf Houthi-Waffenlager im Jemen

Washington - Die USA haben am Mittwoch laut dem US-Militär und dem Verteidigungsministerium mehrere Waffenlager in von Houthis kontrollierten Gegenden des Jemen mit strategischen B2-Bombern angegriffen. "Die US-Streitkräfte haben mehrere unterirdische Einrichtungen der Houthis ins Visier genommen, in denen verschiedene Waffenkomponenten untergebracht waren, die die Huthis für ihre Angriffe auf (...) Schiffe in der Region verwendet haben", erklärte Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Stellungsgebäude in Linz nach Bombendrohung evakuiert

Linz - In Linz hat eine weitere Bombendrohung am Donnerstag zur Räumung des Gebäudes der Stellungskommission geführt. Die Bombendrohung war am Mittwochnachmittag "an eine nicht 24/7-überwachte Stelle im Stellungshaus" eingegangen, bestätigte Gerhard Oberreiter vom Militärkommando Oberösterreich einen Bericht von nachrichten.at. Diese E-Mail-Adresse sei im Internet für jeden auffindbar. Donnerstagfrüh sei sie entdeckt worden, daraufhin wurde das Gebäude evakuiert.

