Treffen Kickl-Babler verschoben

Wien - Die Regierungsbildung verläuft weiter eher schleppend. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat das für Donnerstagvormittag anberaumte Treffen mit dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler auf Freitag verschoben, hieß es zur APA. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung freilich ohnehin nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

NATO-Verteidigungsminister beraten über Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Donnerstag in Brüssel zu ihrem traditionellen Herbsttreffen zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen. An den Gesprächen wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen, wie NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah im Onlinedienst X erklärte.

Keuchhusten-Impfung jetzt früher und öfter auffrischen

Wien - Wegen der explodierenden Zahl der Keuchhusten-Fälle (Pertussis) empfiehlt das Nationale Impfgremium (NIG) die Auffrischungsimpfung nun früher und öfter. Die erste nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter sollte im Alter von fünf Jahren erfolgen, geht aus dem kürzlich aktualisierten Impfplan hervor. Alle weiteren Erneuerungen des Impfschutzes sind nun alle fünf statt alle zehn Jahre vorgesehen. Seit Jänner gab es in Österreich mehr als 12.000 Keuchhusten-Fälle.

Nationalrat bekommt neue Sitzordnung

Wien - Die neue Gesetzgebungsperiode bringt nicht nur neue Stärkeverhältnisse im Nationalrat sondern vermutlich auch eine neue Sitzordnung. In der Präsidiale sprachen sich nach APA-Informationen alle Fraktionen außer den Freiheitlichen dafür aus, dass die erstarkte FPÖ mit der ÖVP Platz tauscht und damit vom Rednerpult aus gesehen ganz nach rechts außen rückt. Bei den anderen Klubs bliebe alles gleich. Ganz links säße die SPÖ, neben ihr Grüne und NEOS.

Inflation im September auf 1,8 Prozent beruhigt

Wien - Die Inflation in Österreich ist heuer im September im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1,8 Prozent gesunken. Das war der niedrigste Wert seit gut dreieinhalb Jahren, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat August verringerte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Hauptpreistreiber waren Restaurants und Hotels mit einer Teuerung von 5,9 Prozent im Jahresabstand. Treibstoffe und Heizöl wurden spürbar billiger.

Weltweit über 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut

New York - Weltweit leben einem UNO-Bericht zufolge 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut, mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Wie die Autoren des am Donnerstag vom UNO-Entwicklungsprogramm UNDP und der Armuts- und Entwicklungsinitiative der Universität Oxford (OPHI) veröffentlichten Berichts erklärten, leben 40 Prozent der von extremer Armut betroffenen Menschen in Konfliktgebieten. Das seien 455 Millionen Menschen.

Entwarnung nach Bombendrohung auf Linzer Stellungsgebäude

Linz - Donnerstagvormittag hat es nach einer um 7.40 Uhr entdeckten E-Mail zu einer Bombendrohung auf das Gebäude der Stellungskommission in Linz Entwarnung gegeben. Es wurde nichts Auffälliges gefunden. Man habe bereits eine Tatverdächtige im Visier, sagte ein Polizeisprecher. Dabei handle es sich nicht um jenen Mann aus der Schweiz, der für zahlreiche Bombendrohung in Österreich verantwortlich sein soll.

Dammsystem MOSE gegen Hochwasser in Venedig aktiv

Venedig - Venedig hat am Donnerstag die Aktivierung des Dammsystems MOSE beschlossen, um die Lagunenstadt vor einer Überflutung zu schützen. Der Pegel erreichte wegen des Schirokko-Windes einen Stand von etwa 110 Zentimetern über dem Normalstand, wie die Gemeinde mitteilte. Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune könnten auch in den kommenden Tagen aktiv bleiben, da heftige Regenfälle erwartet werden, berichteten die Behörden.

