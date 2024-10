Inflation entspannte sich im September auf 1,8 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist heuer im September auf 1,8 Prozent im Jahresabstand gesunken, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Das war der niedrigste Wert seit gut dreieinhalb Jahren. Die Teuerung war damit aber immer noch eine Spur höher als in der Eurozone (1,7 Prozent). Hauptpreistreiber waren Restaurants und Hotels (plus 5,9 Prozent). Treibstoffe und Heizöl wurden spürbar billiger (minus 13 bzw. minus 17,4 Prozent).

Treffen Kickl-Babler verschoben

Wien - Die Regierungsbildung verläuft weiter eher schleppend. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat das für Donnerstagvormittag anberaumte Treffen mit dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler auf Freitag verschoben, hieß es zur APA. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung freilich ohnehin nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

Nehammer begrüßt "Paradigmenwechsel" in Migrationspolitik

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßt einen, wie er sagt, "Paradigmenwechsel" in der Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union (EU). "Es geht jetzt in die richtige Richtung", sagte er bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs dürften hier die Weichen stellen für eine weiter Verschärfung der Abschieberegeln.

Selenskyj wirbt auf EU-Gipfel für seinen "Siegesplan"

Brüssel/Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zum EU-Gipfel nach Brüssel gekommen, um bei den EU-Staats- und Regierungschefs für seinen "Siegesplan" zu werben. Für die Ukraine sei es wichtig, die zugesagten 50 Milliarden Dollar der G-7-Staaten bzw. die 35 Milliarden Euro der EU "so schnell wie möglich zu bekommen", um Lücken in der militärischen Versorgung schließen zu können, sagte Selenskyj bei seiner Ankunft in Brüssel.

Caritas fordert Pflegereform von nächster Regierung

Wien - Die Caritas hat neuerlich auf die Probleme im Pflegebereich hingewiesen und Forderungen an die kommende Bundesregierung gerichtet. "Es braucht eine Systemreform", sagte Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Neben einer Vereinheitlichung zwischen den Bundesländern soll das Pflegegeld neu aufgestellt werden, neue Pflegekräfte angeworben und die Digitalisierung besser genutzt werden.

Weltweit über 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut

New York - Weltweit leben einem UNO-Bericht zufolge 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut, mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Wie die Autoren des am Donnerstag vom UNO-Entwicklungsprogramm UNDP und der Armuts- und Entwicklungsinitiative der Universität Oxford (OPHI) veröffentlichten Berichts erklärten, leben 40 Prozent der von extremer Armut betroffenen Menschen in Konfliktgebieten. Das seien 455 Millionen Menschen.

Neujahrskonzert ehrt heuer Strauss und erstmals eine Frau

Wien - Das Programm für das Neujahrskonzert 2025 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins lässt sich auf zwei große Nenner bringen: Jahresjubilar Johann Strauss und Constanze Geiger. Zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs hat man ganze acht Stücke aus der Feder des Meisters angesetzt - die traditionelle Zugabe des "Donauwalzers" noch gar nicht eingerechnet.

Israels Armee ruft zur Evakuierungen in Bekaa-Ebene auf

Jerusalem - Die israelische Armee hat am Donnerstag die Einwohner eines Gebietes in der Bekaa-Ebene im Ostlibanon zur Evakuierung aufgerufen und vor einem Angriff "in naher Zukunft" gewarnt. Armeesprecher Avichay Adraee veröffentlichte am Donnerstag im Onlinedienst X eine "dringende Warnung an die Bewohner der Bekaa-Region". Dies gelte insbesondere für die Umgebung von mehreren Gebäuden, die in parallel veröffentlichten Luftaufnahmen rot markiert waren.

