Inflation entspannte sich im September auf 1,8 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist heuer im September auf 1,8 Prozent im Jahresabstand gesunken, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Das war der niedrigste Wert seit gut dreieinhalb Jahren. Die Teuerung war damit aber immer noch eine Spur höher als in der Eurozone (1,7 Prozent). Hauptpreistreiber waren Restaurants und Hotels (plus 5,9 Prozent). Treibstoffe und Heizöl wurden spürbar billiger (minus 13 bzw. minus 17,4 Prozent).

Bombendrohungen: Linzer Behörde wartet auf Schweizer Akten

Linz/St. Gallen/Wien - Wie es im Fall jenes 20-jährigen Schweizers, der für eine Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich verantwortlich sein soll, weitergeht, war am Donnerstag weiter offen. Denn nach wie vor wartet man in Linz auf Unterlagen aus der Schweiz.

Selenskyj wirbt auf EU-Gipfel für seinen "Siegesplan"

Brüssel/Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zum EU-Gipfel nach Brüssel gekommen, um bei den EU-Staats- und Regierungschefs für seinen "Siegesplan" zu werben. Für die Ukraine sei es wichtig, die zugesagten 50 Milliarden Dollar der G-7-Staaten bzw. die 35 Milliarden Euro der EU "so schnell wie möglich zu bekommen", um Lücken in der militärischen Versorgung schließen zu können, sagte Selenskyj bei seiner Ankunft in Brüssel.

Nehammer begrüßt "Paradigmenwechsel" in Migrationspolitik

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßt einen, wie er sagt, "Paradigmenwechsel" in der Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union (EU). "Es geht jetzt in die richtige Richtung", sagte er bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs dürften hier die Weichen stellen für eine weiter Verschärfung der Abschieberegeln.

ÖVP und FPÖ in Vorarlberg starten Regierungsverhandlungen

Bregenz - ÖVP und FPÖ nehmen am Montag Gespräche zur Bildung der neuen Vorarlberger Landesregierung auf. Das haben am Donnerstag ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner und FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi nach einem etwa zweistündigen "vertiefenden Gespräch" vor Medienvertretern bekannt gegeben. Beide waren nach der Unterredung am Donnerstag optimistisch, inhaltlich zusammenzukommen. Die neue Landesregierung soll am 6. November angelobt werden.

Caritas fordert Pflegereform von nächster Regierung

Wien - Die Caritas hat neuerlich auf die Probleme im Pflegebereich hingewiesen und Forderungen an die kommende Bundesregierung gerichtet. "Es braucht eine Systemreform", sagte Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Neben einer Vereinheitlichung zwischen den Bundesländern soll das Pflegegeld neu aufgestellt werden, neue Pflegekräfte angeworben und die Digitalisierung besser genutzt werden.

Wiener Pflichtschullehrer demonstrieren wegen Überlastung

Wien - Nur sechs Wochen nach Schulbeginn haben Wiener Pflichtschullehrergewerkschafter für Donnerstag um 17 Uhr zu einer Kundgebung vor der Bildungsdirektion aufgerufen, danach gibt es eine Demo zu Bildungsministerium und Ballhausplatz. "Wir schaffen das nicht mehr!", beklagt die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) im Demoaufruf Überlastung, Personalmangel, Bürokratie und steigende Anforderungen. Die Sonderpädagogen halten am 21. Oktober eine Dienststellenversammlung ab.

Israels Armee ruft zur Evakuierungen in Bekaa-Ebene auf

Jerusalem - Die israelische Armee hat am Donnerstag die Einwohner eines Gebietes in der Bekaa-Ebene im Ostlibanon zur Evakuierung aufgerufen und vor einem Angriff "in naher Zukunft" gewarnt. Armeesprecher Avichay Adraee veröffentlichte am Donnerstag im Onlinedienst X eine "dringende Warnung an die Bewohner der Bekaa-Region". Dies gelte insbesondere für die Umgebung von mehreren Gebäuden, die in parallel veröffentlichten Luftaufnahmen rot markiert waren.

red