EZB senkt Zinsen zum dritten Mal im laufenden Jahr

Ljubljana - Die EZB reagiert auf die nachlassende Inflation mit der bereits dritten Zinssenkung. Sie beschloss am Donnerstag auf einer auswärtigen Sitzung in Slowenien, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent zu senken. Zu diesem Zins können Finanzinstitute bei der Zentralbank Geld parken. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken Geld leihen können, wurde im selben Umfang gekappt - auf das neue Niveau von 3,40 Prozent.

Israelische Medien: Hamas-Führer Sinwar getötet

Jerusalem - Der Chef der radikalislamischen Hamas, Yahya Sinwar, ist nach israelischen Medienberichten bei einem Angriff im Gazastreifen getötet worden. Die Sender Kan und N12 meldeten am Donnerstag unter Berufung auf das israelische Militär, dass Sinwar tot sei. In Regierungskreisen hieß es, das israelische Sicherheitskabinett sei darüber informiert worden, dass der Extremistenführer sehr wahrscheinlich getötet worden sei.

EU-Gipfel spricht sich für Milliarden-Kredit für Ukraine aus

Brüssel/Wien - Nach der Vorstellung seines Friedensplanes durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekräftigte der EU-Gipfel seine Unterstützung für die Ukraine. Im entsprechenden Teil der Abschlusserklärung wird die Bedeutung betont, dass die G7-Partner ihre Zusage für einen rund 45 Mrd. Euro schweren Kredit für die Ukraine bis Ende des Jahres einhalten. Dafür müsste allerdings das Sanktionsregime der EU geändert werden, was Ungarn bisher blockiert hatte.

Pflegerin in Tirol festgehalten: Vier Freisprüche

Innsbruck - Vier Krankenpfleger, die eine Kollegin Ende Februar 2023 im Landeskrankenhaus Hall in Tirol auf einem Operationstisch fixiert und dort rund 15 Minuten festgehalten haben sollen, sind am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck - nicht rechtskräftig - freigesprochen worden. "Im Zweifel zugunsten der Angeklagten", sagte Richter Paul Menardi. Die Männer hatten sich wegen Freiheitsentziehung, schwerer Nötigung und schwerer Körperverletzung verantworten müssen.

Wiener Pflichtschullehrer demonstrieren wegen Überlastung

Wien - Nur sechs Wochen nach Schulbeginn haben Wiener Pflichtschullehrergewerkschafter für Donnerstag um 17 Uhr zu einer Kundgebung vor der Bildungsdirektion aufgerufen, danach gibt es eine Demo zum Bildungsministerium und Ballhausplatz. "Wir schaffen das nicht mehr!", beklagt die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) im Demoaufruf Überlastung, Personalmangel, Bürokratie und steigende Anforderungen. Mehrere hundert Lehrerinnen und Lehrer sind dem Demo-Aufruf gefolgt.

"Fall Lucona"-Aufdecker Pretterebner 80-jährig gestorben

Wien - Der "Fall Lucona"-Aufdecker Hans Pretterebner ist tot. Der Journalist und spätere kurzzeitige FPÖ-Abgeordnete starb bereits am Samstag, 12. Oktober, im Alter von 80 Jahren. Das berichtete der "Kurier" und wurde von Pretterebners Sohn gegenüber der APA bestätigt. Der gebürtige Steirer deckte gemeinsam mit Gerald Freihofner auf, dass das Schiff Lucona 1977 im Indischen Ozean wegen eines versuchten Versicherungsbetrugs versenkt wurde, wobei sechs Personen starben.

Höheres Verletzungsrisiko bei Autounfällen ab Alter 50

Berlin - Ältere Autoinsassen haben einer Studie zufolge ein deutlich höheres Verletzungsrisiko als jüngere. Das Risiko liege für Menschen im Alter von über 50 Jahren bis zu dreieinhalb Mal höher, teilte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Donnerstag in Berlin mit. "Alle schweren Crashkonstellationen sind für Insassen jenseits der 50 deutlich gefährlicher", sagte UDV-Leiterin Kirstin Zeidler.

Wiener Börse schließt nach EZB-Zinssenkung mit leichten Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Leitzinssenkung der EZB minimal tiefer geschlossen. Der ATX hatte nach einem Vormittag in der Gewinnzone am Nachmittag um den Vortagesschluss gependelt. Zu Handelsende hielt der heimische Leitindex schließlich minimale 0,06 Prozent tiefer bei 3.611,02 Einheiten und der breiter gefasste ATX Prime gab 0,09 Prozent auf 1.804,27 Punkte nach. An den europäischen Börsen gab es dagegen Kursaufschläge zu sehen.

