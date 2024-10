Hamas-Führer Sinwar im Gazastreifen getötet

Jerusalem - Der Anführer der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar, ist nach Angaben der israelischen Regierung tot. "Der Massenmörder Yahya al-Sinwar, der für das Massaker und die Gräueltaten des 7. Oktober verantwortlich ist, ist von israelischen Soldaten getötet worden", erklärte Außenminister Israel Katz am Donnerstagabend nach Angaben seines Sprechers. Auch die Armee bestätigte den Tod Sinwars am Mittwoch im südlichen Gazastreifen. Die Hamas äußerte sich nicht.

Die Viennale hat ihre 62. Ausgabe politisch eingeläutet

Wien - Der erste Funke für das Filmfeuerwerk ist gezündet: Die Viennale, Österreichs größtes Filmfestival, ist Donnerstagabend mit der traditionellen Eröffnungsgala im Gartenbaukino in ihre 62. Ausgabe gestartet. Bis 29. Oktober sind nun wieder kleine Geheimtipps und große Preisträger der vergangenen Monate in den Wiener Innenstadtkinos zu erleben. Für diesen cineastischen Bogen zeichnet heuer zum siebenten Mal Direktorin Eva Sangiorgi verantwortlich.

Russland testet Bereitschaft einer Atomraketeneinheit

Moskau - Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet am Freitag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Kommandanten der strategischen russischen Atomstreitkräfte die Bereitschaft ihrer in der Stadt Bologoje stationierten Einheit testen. Die Übung umfasse Manöver und den Einsatz mobiler ballistischer Interkontinentalraketen vom Typ Yars, hieß es weiter.

Trump gibt Selenskyj Mitschuld an Ukraine-Krieg

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mitverantwortlich gemacht. "Er hätte es niemals zum Ausbruch dieses Krieges kommen lassen dürfen", sagte der Republikaner in einem Podcast mit dem Youtuber Patrick Bet-David. Trump stellte in dem Gespräch auch die US-Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine infrage. Unter ihm als US-Präsidenten hätte es den Krieg nie gegeben.

1.100 Tote durch Mpox Virus in Afrika seit Jahresbeginn

Nairobi - Seit Anfang des Jahres sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (CDC) auf dem Kontinent bereits 1.100 Menschen an einer Mpox-Infektion gestorben. Ohne rasche "konkrete Maßnahmen" werde die Epidemie "außer Kontrolle" geraten, warnte CDC-Chef Jean Kaseya am Donnerstag vor Journalisten. Insgesamt seien in Afrika seit Jänner 42.000 Fälle registriert worden, darunter erstmals auch in Sambia und Simbabwe.

EU-Gipfel fordert neues Gesetz für schnellere Abschiebungen

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte nach dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel, der "Paradigmenwechsel" in der EU-Migrationspolitik habe "neue Maßstäbe gesetzt". Die 27 EU-Staaten fordern in ihrer Gipfelerklärung "entschlossene Maßnahmen auf allen Ebenen zur Erleichterung und Beschleunigung der Rückführungen". Die EU-Kommission wird aufgefordert, "dringendst einen neuen Gesetzesentwurf vorzulegen". Kommissionspräsidentin von der Leyen hat diesen ebenfalls angekündigt.

Kickl und Babler loten Verhältnis aus

Wien - Auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung treffen FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler nach kurzfristiger Verschiebung nun am Freitag zusammen, wie der APA in beiden Parteien bestätigt wurde. Dem Vernehmen nach soll das Gespräch am Vormittag stattfinden, danach könnte es ein Medienstatement Bablers geben. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

