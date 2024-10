Hamas bestätigte Tod ihres Anführers Sinwar

Gaza/Tel Aviv - Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat den Tod ihres Anführers Yahya al-Sinwar am Freitag bestätigt. Israelische Soldaten hatten den Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023 nach Militärangaben am Tag davor im Gazastreifen getötet. Der Vize-Chef des Politbüros der Islamistenorganisation, Khalil al-Hayya, teilte im Hamas-nahen TV-Sender Al Aksa mit, er trauere um den "Märtyrer" Sinwar. Die Kämpfe im Gazastreifen und im Libanon gingen unterdessen unvermindert weiter.

Metaller-KV: Einkommen steigen um 4,8 Prozent

Wien - Die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie erhalten ab 1. November um bis zu 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das gaben am Freitag Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekannt, die Einigung dazu fand bereits bei den vorjährigen KV-Verhandlungen statt. Allerdings war die konkrete Erhöhung von der aktuellen rollierenden Inflation abhängig. Diese lag zwischen Oktober 2023 und September 2024 bei 3,8 Prozent.

Treffen Kickl-Babler brachte keine Annäherung

Wien - Ein Treffen zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Parteivorsitzendem Andreas Babler am Freitag hat keine Annäherung der beiden Parteien gebracht. Babler schloss im Anschluss einmal mehr eine Koalition mit den Freiheitlichen kategorisch aus. Zu den Gesprächen mit den potenziellen Koalitionspartnern ÖVP, NEOS und Grünen wollte Babler nichts sagen. Am Montag werden Kickl, Babler und ÖVP-Chef Karl Nehammer erneut von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen.

Gericht stellt UVP-Pflicht für Kahlenberg-Seilbahn fest

Wien - Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gilt für eine mögliche Seilbahn auf den Kahlenberg nun doch eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Ein Richter gab einer vorangegangenen Beschwerde von mehreren Umweltschutzorganisationen sowie Vertretern von Bürgerinitiativen Recht. Die Projektgegner hatten sich im Juni gegen einen Bescheid der Stadt Wien beschwert.

Biden dankt Deutschland und lobt Scholz

Berlin - US-Präsident Joe Biden hat Deutschland bei seinem Besuch als "engsten und wichtigsten Verbündeten" der Vereinigten Staaten gewürdigt. Er dankte der Regierung in Berlin für die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland, aber auch für den Kampf gegen Antisemitismus und für eine klare Haltung gegenüber dem Iran. An den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtet sagte er: "Ich will Dir für Deine Freundschaft danken."

voestalpine strukturiert Automotive-Sparte in Deutschland um

Wien/Linz - Angesichts der Wirtschaftskrise und des lahmenden Automobilsektors in Deutschland strukturiert der Linzer Stahlkonzern voestalpine den Kfz-Zulieferbereich in dem Nachbarland nun massiv um. Das Automotive-Werk in Birkenfeld soll geschlossen werden, wie die Voest Freitagmittag bekanntgab. Die restlichen vier Standorte in Deutschland bleiben, allerdings soll der Personalstand in Dettingen um ein Drittel gekürzt werden. Derzeit sind dort 650 Beschäftigte tätig.

Große Teile Frankreichs kämpfen gegen Wassermassen

Lyon/Paris - Ganze Orte im Wasser, geschlossene Kindergärten, überflutete Bahngleise - in Frankreich haben starke Regenfälle enorme Schäden verursacht. Ganz ausgestanden ist "die schlimmste Katastrophe seit 40 Jahren", wie Premier Michel Barnier sagte, wohl noch nicht: Denn es drohen weitere Unwetter. Für zehn D�partements in der Südhälfte des Landes ist die zweithöchste Warnstufe Orange wegen möglicher Überschwemmungen und Hochwasser ausgerufen worden.

Schuldenstand steigt im ersten Halbjahr auf 394,8 Mrd. Euro

Wien - Die Staatsschulden sind auch im zweiten Quartal weiter gestiegen. Insgesamt erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand laut Statistik Austria in der ersten Jahreshälfte um 23,1 Mrd. Euro und betrug zum Stichtag 30. Juni 394,8 Mrd. Euro. Die Schuldenquote stieg im ersten Halbjahr von 78,6 auf 83 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und entfernte sich damit weiter von der Maastricht-Vorgabe von höchstens 60 Prozent.

Wiener Börse legt im Verlauf weiter zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf weiter zugelegt. Der ATX war seit dem Handelsstart in der Verlustzone sukzessive gestiegen und gegen 14.30 Uhr stand der heimische Leitindex schließlich 0,78 Prozent höher bei 3.639,28 Einheiten. Auch der breiter gefasste ATX Prime drehte ins Plus, er stieg 0,71 Prozent auf 1.817,02 Punkte. Im europäischen Umfeld legten die Indizes ebenfalls mehrheitlich zu.

