Weiterer Leichenfund beendete Großeinsatz nach Tötung in NÖ

Zistersdorf/St. Pölten - Ein stundenlanger Polizei-Großeinsatz nach der Tötung einer 65-Jährigen hat am Samstag in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit einem weiteren Leichenfund geendet. In einem sogenannten Kellerstollen, in dem sich der tatverdächtige 59-jährige slowakische Staatsbürger verschanzt hatte, wurde ein lebloser Mann entdeckt, hieß es bei einer Pressekonferenz der Exekutive in St. Pölten. Die Identität ist noch nicht geklärt, es dürfte sich aber um den Beschuldigten handeln.

Mehr als 40 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Bei israelischen Attacken im Gazastreifen hat es zahlreiche Tote gegeben. Bei einem Angriff auf das größte Flüchtlingslager Jabalia starben nach palästinensischen Angaben mindestens 33 Menschen. 85 Personen seien bei dem Vorstoß des israelischen Militärs am Freitag verletzt worden, teilten Mediziner mit. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA weiter mitteilte, kamen bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Al-Maghazi am Samstag mindestens elf Menschen ums Leben.

Laut Israels Regierung Drohnenangriff auf Netanyahu

Tel Aviv - Ein Drohnenangriff der Hisbollah aus dem Libanon auf die israelische Stadt Caesarea galt nach Regierungsangaben Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Das bestätigte ein Sprecher. Netanyahu und seine Frau seien zum Zeitpunkt des Angriffs jedoch nicht zu Hause gewesen. In Caesarea, einem Küstenort am Mittelmeer, liegt ein Haus Netanyahus. Den genauen Einschlagsort der Drohne nannte der Sprecher nicht. Solche Angaben dürfen in der Regel in Israel nicht veröffentlicht werden.

G7-Staaten bekräftigen Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen

Neapel - Die Verteidigungsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben demonstrativ die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die Ukraine werde auf dem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration einschließlich der NATO-Mitgliedschaft" unterstützt, heißt es in einer in Neapel verabschiedeten Stellungnahme. "Wir betonen unsere Absicht, der Ukraine weiterhin Unterstützung zu gewähren, einschließlich militärischer Hilfe auf kurze und lange Sicht."

Grundsatzeinigung im Tarifstreit bei Boeing erzielt

Washington - Im seit Wochen andauernden Tarifkonflikt beim US-Flugzeugbauer Boeing ist nach Angaben der Gewerkschaft eine Grundsatzeinigung erzielt worden. Die Gewerkschaft IAM teilte am Samstag im Onlinedienst X mit, das nun ausgehandelte Angebot sei es "wert, in Betracht gezogen zu werden". Das Angebot werde der Belegschaft am kommenden Mittwoch zur Abstimmung vorgelegt. Vor zehn Tagen waren die Verhandlungen zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaft abgebrochen worden.

FPÖ in Steiermark-Umfrage voran

Graz - Die FPÖ liegt in der Sonntagsfrage fünf Wochen vor der steirischen Landtagswahl weiter mit 30 Prozent voran. Doch im Vergleich zu vorherigen Umfragen konnten ÖVP und SPÖ auf den Plätzen zwei und drei Boden gutmachen, ergab eine Exklusivumfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für die "Kleine Zeitung" mit 800 Befragten. "Überraschend schwach" schneide demnach die KPÖ ab, hieß es dazu von der "Kleinen Zeitung" in einer Vorabmeldung.

Haubner soll Zweiter Nationalratspräsident werden

Wien - Die ÖVP schickt Peter Haubner ins Rennen um das Amt des Zweiten Nationalratspräsidenten. Das teilte Parteichef Karl Nehammer am Samstagabend via "X" mit. Der frühere Wirtschaftsbund-Generalsekretär hatte schon seit längerem als Favorit für den Posten gegolten. Der Salzburger gehört dem Nationalrat seit 2001 an und ist damit künftig längst dienender Abgeordneter der ÖVP.

Hochwasserlage in Frankreich entspannt sich

Paris - Nach den massiven Überschwemmungen in Teilen Frankreichs wegen heftiger Regenfälle entspannt sich die Lage langsam. Vielerorts haben Aufräum- und Reparaturarbeiten begonnen. Einsatzkräfte, Bewohner und Berufstätige räumten Straßen, Häuser und Supermärkte von Schlamm und angeschwemmtem Unrat frei. Vielerorts ist an eine Rückkehr zur Normalität angesichts enormer Schäden aber so schnell noch nicht zu denken.

