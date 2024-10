Weiterer Leichenfund beendete Großeinsatz nach Tötung in NÖ

Zistersdorf/St. Pölten - Ein stundenlanger Polizei-Großeinsatz nach der Tötung einer 65-Jährigen hat am Samstag in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit einem weiteren Leichenfund geendet. In einem sogenannten Kellerstollen, in dem sich der tatverdächtige 59-jährige slowakische Staatsbürger verschanzt hatte, wurde ein lebloser Mann entdeckt, hieß es bei einer Pressekonferenz der Exekutive in St. Pölten. Die Identität ist noch nicht geklärt, es dürfte sich aber um den Beschuldigten handeln.

Nach Angriff: Netanyahu droht Iran und dessen Verbündeten

Tel Aviv - Nach dem fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf eines seiner Anwesen hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu dem Iran und dessen Verbündeten einen Attentatsversuch vorgeworfen. Den Versuch, ihn und seine Frau "zu ermorden", würden der Iran und dessen Verbündete noch "bereuen", erklärte Netanyahu am Samstagabend. Nach iranischen Angaben steht die Hisbollah-Miliz im Libanon hinter dem Drohnenangriff.

G7-Staaten bekräftigen Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen

Neapel - Die Verteidigungsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben demonstrativ die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die Ukraine werde auf dem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration einschließlich der NATO-Mitgliedschaft" unterstützt, heißt es in einer in Neapel verabschiedeten Stellungnahme. "Wir betonen unsere Absicht, der Ukraine weiterhin Unterstützung zu gewähren, einschließlich militärischer Hilfe auf kurze und lange Sicht."

Rosenkranz soll Nationalratspräsident werden

Wien - Der bisherige Volksanwalt Walter Rosenkranz soll Nationalratspräsident werden. Das wird die FPÖ vorschlagen, die als stärkste Kraft aus der Nationalratswahl hervorgegangen war. Entsprechende Informationen wurden der "Kronen Zeitung" seitens FPÖ-Chef Herbert Kickl bestätigt. Mit Rosenkranz dürfte es eine gute Chance für die FPÖ geben, erstmals das Präsidentenamt übernehmen zu können.

FPÖ in Steiermark-Umfrage voran

Graz - Die FPÖ liegt in der Sonntagsfrage fünf Wochen vor der steirischen Landtagswahl weiter mit 30 Prozent voran. Doch im Vergleich zu vorherigen Umfragen konnten ÖVP und SPÖ auf den Plätzen zwei und drei Boden gutmachen, ergab eine Exklusivumfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für die "Kleine Zeitung" mit 800 Befragten. "Überraschend schwach" schneide demnach die KPÖ ab, hieß es dazu von der "Kleinen Zeitung" in einer Vorabmeldung.

Neuerlich Doskozil-Kritik an Babler und Nehammer

Wien - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) übt einmal mehr Kritik an der SPÖ-Spitze, aber auch an der ÖVP. In der "Kronen Zeitung" meint er auf die Frage, ob Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) oder SPÖ-Chef Andreas Babler mehr Selbstreflexion habe: "Beide momentan null Prozent, würde ich sagen." Einmal mehr betont Doskozil auch, dass die SPÖ in Opposition gehen sollte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red