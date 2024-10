Behörde: 73 Tote bei Angriff auf Beit Lahiya im Gazastreifen

Gaza - Bei einem verheerenden israelischen Angriff auf die Stadt Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen sind am Samstag mindestens 73 Menschen getötet worden. Dies teilte die Medienbehörde der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Regierung am Abend mit. Ziel des Bombardements sei ein mehrstöckiges Gebäude gewesen, doch wurden weitere Häuser getroffen. Es habe auch Dutzende Verletzte und Vermisste gegeben. Die israelische Armee bezeichnete die Opferzahl als "übertrieben".

Nach Angriff: Netanyahu droht Iran und dessen Verbündeten

Tel Aviv - Nach dem fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf eines seiner Anwesen hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu dem Iran und dessen Verbündeten einen Attentatsversuch vorgeworfen. Den Versuch, ihn und seine Frau "zu ermorden", würden der Iran und dessen Verbündete noch "bereuen", erklärte Netanyahu am Samstagabend. Nach iranischen Angaben steht die Hisbollah-Miliz im Libanon hinter dem Drohnenangriff.

G7-Staaten bekräftigen Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen

Neapel - Die Verteidigungsminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben demonstrativ die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die Ukraine werde auf dem "unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration einschließlich der NATO-Mitgliedschaft" unterstützt, heißt es in einer in Neapel verabschiedeten Stellungnahme. "Wir betonen unsere Absicht, der Ukraine weiterhin Unterstützung zu gewähren, einschließlich militärischer Hilfe auf kurze und lange Sicht."

Drohnen auf Westrussland und Moskau geschossen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat regionalen Beamten zufolge eine Reihe von Drohnenangriffen auf das westliche Russland gestartet. Es seien keine Verletzungen oder bedeutende Schäden gemeldet worden, hieß es in der Nacht auf Sonntag. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, meldete einen vereitelten Angriff auf die Hauptstadt. Zuvor hatte der Aggressor einen neuerlichen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew durchgeführt.

Usher und Lizzo werben in Swing States für Harris

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris bekommt im Wahlkampf Unterstützung von zwei Superstars aus der Musikbranche: Bei Auftritten der Kandidatin in den wichtigen Swing States Michigan und Georgia warben Sängerin und Rapperin Lizzo ("Truth Hurts") und Rapper Usher ("Yeah!") für die US-Vize, die bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antritt.

Wegweisende Präsidentenwahl und Volksabstimmung in Moldau

Chisinau - Rund 3,3 Millionen Wählerinnen und Wähler werden am Sonntag in Moldau an den Wahlurnen erwartet, um zum einen ihr künftiges Staatsoberhaupt zu wählen und zum anderen im Rahmen eines Verfassungsreferendums über den EU-Beitritt ihres Landes abzustimmen. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr morgens und schließen um 21.00 Uhr. In Österreich ließen die moldauischen Behörden zwei Wahllokale einrichten - in Wien und in Innsbruck.

Weiterer Leichenfund beendete Großeinsatz nach Tötung in NÖ

Zistersdorf/St. Pölten - Ein stundenlanger Polizei-Großeinsatz nach der Tötung einer 65-Jährigen hat am Samstag in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit einem weiteren Leichenfund geendet. In einem sogenannten Kellerstollen, in dem sich der tatverdächtige 59-jährige slowakische Staatsbürger verschanzt hatte, wurde ein lebloser Mann entdeckt, hieß es bei einer Pressekonferenz der Exekutive in St. Pölten. Die Identität ist noch nicht geklärt, es dürfte sich aber um den Beschuldigten handeln.

FPÖ in Steiermark-Umfrage voran

Graz - Die FPÖ liegt in der Sonntagsfrage fünf Wochen vor der steirischen Landtagswahl weiter mit 30 Prozent voran. Doch im Vergleich zu vorherigen Umfragen konnten ÖVP und SPÖ auf den Plätzen zwei und drei Boden gutmachen, ergab eine Exklusivumfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für die "Kleine Zeitung" mit 800 Befragten. "Überraschend schwach" schneide demnach die KPÖ ab, hieß es dazu von der "Kleinen Zeitung" in einer Vorabmeldung.

