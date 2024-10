Womöglich 87 Tote bei Angriff auf Beit Lahiya in Gaza

Gaza - Bei einem verheerenden israelischen Angriff auf die Stadt Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen sind am Samstag mindestens 87 Menschen getötet worden. Dies teilte die Medienbehörde der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Regierung am Abend mit. Ziel des Bombardements sei ein mehrstöckiges Gebäude gewesen, doch wurden weitere Häuser getroffen. Es habe auch Dutzende Verletzte und Vermisste gegeben. Die israelische Armee bezeichnete die Opferzahl als "übertrieben".

Israel fliegt massive Angriffe auf Ziele im Libanon

Beirut - Die israelische Armee hat am Sonntag erneut massive Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen - unter anderem nahm sie eine "Kommandozentrale" der Hisbollah-Miliz in Beirut ins Visier. Laut Angaben der Luftwaffe handelte es sich dabei um das Geheimdienst-Hauptquartier der Miliz. Libanesischen Medienberichten zufolge wurden auch dutzende Dörfer und Städte im Süden des Landes angegriffen. Zudem seien drei Hisbollah-Kommandanten von der Armee getötet worden.

Wifo-Chef will "unpopuläre Maßnahmen"

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hält rasche Maßnahmen der künftigen Regierung für notwendig, um das Budgetdefizit wieder einzugrenzen: "Wir werden ein paar unpopuläre Maßnahmen setzen müssen, damit man Österreich wieder auf den Wachstumskurs bringen kann", meinte der Wirtschaftsforscher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Ansetzen würde Felbermayr etwa bei Grundsteuer, Dieselprivileg und Mineralölsteuer. Das Pensionsantrittsalter sollte langsam angehoben werden.

Mindestens sieben Tote bei Stegeinsturz in den USA

Savannah (Georgia) - Beim Einsturz eines Stegs in den USA sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Hunderte hatten sich gerade zu einem Fest zu Ehren der Gullah-Geechee-Gemeinschaft versammelt, als das Unglück geschah, wie US-Medien berichteten. Sie seien Nachkommen von Menschen, die vor mehr als zwei Jahrhunderten aus Afrika in die USA gebracht und dort versklavt worden waren.

Richtungsweisende Präsidentenwahl in Moldau

Chisinau - In der früheren Sowjetrepublik Moldau sind am Sonntag die Präsidentenwahl und die Volksabstimmung über den EU-Kurs des Landes ohne Zwischenfälle angelaufen. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei über 16 Prozent, teilte Wahlleiterin Angelica Caraman in der Hauptstadt Chisinau mit. Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr abends (20.00 MEZ). Es wird erwartet, dass die Wahlkommission um 22.00 Uhr (21.00 MEZ) die ersten vorläufigen Ergebnisse bekannt gibt.

Ukraine und Russland setzen gegenseitige Angriffe fort

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Bei russischen Luftangriffen wurden laut ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen verletzt. Ziele in der Nacht seien etwa Kiew, Krywyj Rih und die Oblast Lwiw im Westen des Landes gewesen, teilten örtliche Behörden am Sonntag mit. Etwa zehn Drohnen seien in der Nähe von Kiew zerstört worden. Die Ukraine startete Russland zufolge Drohnenangriffe tief in russisches Territorium, auch mit Ziel Moskau.

Ein Todesopfer bei schweren Unwettern in Italien

Rom/Bologna - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Sonntag Italien heimgesucht. Ein 20-Jähriger ist in Pianoro bei Bologna in der norditalienischen Region Emilia Romagna tot geborgen worden. Sein Auto wurde vom Wasser eines Flusses mitgerissen, der plötzlich über die Ufer trat. Der Mann befand sich mit seinem Bruder im Auto, der sich retten konnte und Alarm schlug, wie italienische Medien berichteten.

SPÖ schreibt Abgeordneten Stimmverhalten nicht vor

Wien - Der SPÖ-Parlamentsklub wird offenbar keine Empfehlung abgeben, ob seine Abgeordneten den Kandidaten von FPÖ und ÖVP bei der Wahl zum Nationalratspräsidium zustimmen. In einer Aussendung hieß es Sonntag Mittag: "Über das Wahlverhalten hinsichtlich der nominierten Personen gibt es - wie auch in der Vergangenheit - keinen Beschluss im SPÖ-Klub." Letztlich entscheide jeder einzelne der 183 Abgeordneten in geheimer Wahl selbst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red