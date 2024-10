Nächste Hofburg-Runde für Parteichefs

Wien - Der nächste Akt der Regierungsfindung findet in der Hofburg statt und hat drei Szenen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt getrennt die Vorsitzenden von FPÖ, ÖVP und SPÖ, um auszuloten, wie eine künftige Koalition aussehen könnte. Das Staatsoberhaupt hatte Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler ja aufgefordert auszuloten, wer eine tragfähige Regierung zusammenbringen könnte.

Drei libanesische Soldaten bei israelischem Angriff getötet

Beirut - Drei Soldaten der libanesischen Armee sind nach Angaben der Streitkräfte am Sonntag bei einem Angriff im Südlibanon getötet worden. Das israelische Militär habe auf ein Armeefahrzeug in der Nähe von Ain Ebel unweit der Grenze zu Israel gefeuert, teilte das Militär in Beirut mit. Die israelischen Streitkräfte äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Libanons Armee verhält sich in dem Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz neutral.

EU-Agrarminister beraten zu EU-Agrarpolitik und Mercosur

Luxemburg/EU-weit/Brüssel - Die Landwirtschaftsministerinnen und -minister der Europäischen Union (EU) wollen am Montag in Luxemburg ihre Vorstellungen für die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU festlegen. Ein gemeinsames Papier, auf das sie sich einigen wollen, soll der nächsten EU-Kommission als Leitlinie dienen. Österreich wird bei dem Ratstreffen von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten. Es geht auch wieder einmal ums Mercosur-Abkommen.

Vorarlberger Regierungsverhandlungen starten

Bregenz - Eine Woche nach der Vorarlberger Landtagswahl nehmen am Montag die ÖVP und die FPÖ als die beiden stimmenstärksten Parteien Regierungsverhandlungen auf. Die Gespräche zur Bildung einer Koalition beginnen um 14.00 Uhr, erster Verhandlungspunkt bildet der Themenkomplex Standortpolitik. Ziel der beiden Parteien ist es, ein Regierungsprogramm so zeitig abzuschließen, dass die neue Landesregierung in der konstituierenden Landtagssitzung am 6. November angelobt werden kann.

Sandu laut ersten Ergebnissen in Moldau vorne

Chisinau - Moldaus pro-europäische Staatschefin Maia Sandu liegt Teilergebnissen zufolge in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vorne. Nach Auszählung von mehr als 40 Prozent der Stimmzettel kam die 52-Jährige auf 35 Prozent, wie die Wahlkommission Sonntagabend mitteilte. Ihr Widersacher Alexandr Stoianoglo erhielt knapp 30 Prozent der Stimmen. Beim zeitgleich abgehaltenen Referendum über eine Verfassungsänderung zugunsten eines EU-Beitritts stimmte die Mehrheit mit Nein.

Mögliches Aus von EU-Hochwasserhilfe: Kanzler-Kritik

Wien/EU-weit/Brüssel - Nach einem Bericht des Ö1-Mittagsjournals vom Wochenende über ein mögliches Aus von 500 Millionen Euro zusätzlicher Hochwasserhilfe aus einem EU-Fonds hat ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag im oe24-Gespräch heftige Kritik geübt. Er erwarte, dass die Zusage eingehalten werde, da die konkrete Summe auch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "vor Zeugen" genannt worden sei. "Da gibt es auch nichts mehr herumzudeuteln", sagte Nehammer zu oe24.

Fico: Westen mitschuldig an andauerndem Ukraine-Krieg

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat dem Westen eine Mitschuld daran gegeben, dass in der Ukraine noch immer kein Frieden in Sicht sei. "Das ist ein Krieg, der mit einem Völkerrechtsbruch durch Russland begonnen hat. Aber heute unterstützt der Westen die Fortsetzung des Kriegs, um damit Russland in die Knie zu zwingen", sagte der Sozialdemokrat dem Nachrichtensender TA3. Ein NATO-Beitritt Kiews könnte zu einem Drittem Weltkrieg führen, warnte Fico zudem.

Zweijähriger griff in Fleischwolf: Schwer verletzt

Pierbach - In Pierbach im oberösterreichischen Mühlviertel hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Haushaltsunfall ereignet. Eine 30-jährige Frau hat in ihrer Küche getrocknetes Toastbrot durch einen Fleischwolf gedreht, um Semmelbrösel herzustellen. Wie die Polizei am Abend berichtete, hatte sie das Gerät dazu auf ein fahrbares Podest gestellt. In einem unbeobachteten Moment kletterte ihr zweijähriger Sohn auf das Podest und griff mit der rechten Hand in die Einfüllöffnung.

