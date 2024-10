Nächste Hofburg-Runde für Parteichefs

Wien - Der nächste Akt der Regierungsfindung findet in der Hofburg statt und hat drei Szenen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt getrennt die Vorsitzenden von FPÖ, ÖVP und SPÖ, um auszuloten, wie eine künftige Koalition aussehen könnte. Das Staatsoberhaupt hatte Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler ja aufgefordert auszuloten, wer eine tragfähige Regierung zusammenbringen könnte.

Erdogans "Staatsfeind Nr. 1." Gülen ist tot

Istanbul/Berlin - Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als "Staatsfeind Nr. 1" angesehene Prediger Fethullah Gülen ist tot. Der 83-jährige muslimische Geistliche sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, erklärte der Vorsitzende der Berliner Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, am Montag. Die Bewegung von Gülen wird von Ankara für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terror-Organisation eingestuft.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Hagel-Flug gegen AUA

Korneuburg/Schwechat - Nachdem eine Maschine der Austrian Airlines (AUA) am 9. Juni durch Hagel beschädigt worden ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg nun auch gegen die Fluglinie wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Geprüft werde, ob das Unternehmen es verabsäumt hatte, seinen Piloten die relevanten Schulungen zur Funktionsweise des Wetterradars zukommen zu lassen, bestätigte Behördensprecher Josef Mechtler am Montag auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Die AUA wies die Vorwürfe zurück.

"Beirut in Flammen" - Israel greift erneut Vororte an

Beirut - Israel hat nach Worten seines Außenministers mit den jüngsten Luftangriffen im Libanon die Hauptstadt "Beirut in Flammen" gesetzt. Ziel der großen Offensive des israelischen Militärs sei die Finanzstruktur der proiranischen Hisbollah in Beirut und anderen Landesteilen gewesen, schrieb Minister Israel Katz am Montag auf der Plattform X. Es seien "massive Brände" zu sehen gewesen, nachdem mehr als 15 Gebäude angegriffen worden seien.

Pilz wegen verbotener Veröffentlichung verurteilt

Wien - Der frühere Nationalratsabgeordnete Peter Pilz ist am Montag wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) zu einer Geldstrafe im Ausmaß von 3.600 Euro verurteilt worden - 2.400 davon wurden bedingt verhängt. Im Zentrum des Verfahrens stand die sogenannte Spitzelaffäre aus dem Jahr 2000 bzw. Informationen, die Pilz später über ein Disziplinarverfahren weitergegeben hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein Toter bei Absturz von Segelflieger in Niederösterreich

Neunkirchen - Der Absturz eines Segelfliegers hat im Bezirk Neunkirchen ein Todesopfer gefordert. Ein Mann sei ums Leben gekommen, hieß es am Montag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Laut einem Onlinebericht der "Kronen Zeitung" handelt es sich um den Piloten, weitere Personen seien nicht in dem Flugzeug gewesen. Das abgestürzte Luftfahrzeug war in der Nacht auf Montag von einem Hubschrauber des Innenministeriums geortet und aufgefunden worden.

Kritik an Musks Millionen-Geschenken an US-Wähler

Washington - Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk steht unter Kritik für seinen Plan, täglich eine Million Dollar an einen registrierten Wähler in besonders hart umkämpften US-Staaten zu verschenken. Der demokratische Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sagte, dass sich Ermittlungsbehörden die Aktion anschauen könnten. Rechtsprofessor Rick Hasen argumentierte, Musks Vorgehen sei rechtswidrig.

Tiroler Spionageprozess: Türkische Staatsbürger vor Gericht

Innsbruck - Drei in Tirol lebende Türken - zwei Männer und eine Frau - haben sich am Montag in einem Spionageprozess am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Sie sollen den türkischen Geheimdienst Milli Istihbarat Reskilati (MIT) von Tirol aus mit Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute versorgt haben. Zudem wurde zwei Angeklagten vorgeworfen, zwei Männer mit dem Versprechen eines Goldgeschäftes in die Türkei gelockt zu haben, wo diese vom Geheimdienst verhört wurden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red