Nächste Hofburg-Runde für Parteichefs

Wien - Der nächste Akt der Regierungsfindung findet in der Hofburg statt und hat drei Szenen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt getrennt die Vorsitzenden von FPÖ, ÖVP und SPÖ, um auszuloten, wie eine künftige Koalition aussehen könnte. Das Staatsoberhaupt hatte Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler ja aufgefordert auszuloten, wer eine tragfähige Regierung zusammenbringen könnte.

Erdogans "Staatsfeind Nr. 1." Gülen ist tot

Istanbul/Berlin - Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als "Staatsfeind Nr. 1" angesehene Prediger Fethullah Gülen ist tot. Der 83-jährige muslimische Geistliche sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, erklärte der Vorsitzende der Berliner Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, am Montag. Die Bewegung von Gülen wird von Ankara für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terror-Organisation eingestuft.

Firmenpleiten in Österreich auf Rekordkurs

Wien - In Österreich wird es heuer einen Rekord bei der Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen geben, schreibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) auf Basis der Daten der ersten neun Monate. Schon bisher seien über 3.000 Firmen zahlungsunfähig geworden, der Rekord von 3.364 Pleiten für das Gesamtjahr, erst im Vorjahr aufgestellt, werde vermutlich schon im Oktober fallen. In allen neun Bundesländern gab es Steigerungen, in Vorarlberg um 65 Prozent.

Viele bleiben in den Herbstferien daheim

Wien - Die Herbstferien verschaffen Eltern und ihren Kindern eine kurze Verschnaufpause vom Schulalltag. Viele werden dabei aus heutiger Sicht zuhause bleiben. Nur 29 Prozent wollen auf Urlaub fahren, rund 25 Prozent sind noch unschlüssig, zeigt eine Umfrage des Instituts Reppublika Research & Analytics gemeinsam mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Knapp die Hälfte bleibt fix daheim. Die Reisewilligen urlauben überwiegend (58 Prozent) innerhalb Österreichs.

"Beirut in Flammen" - Israel greift erneut Vororte an

Beirut - Israel hat nach Worten seines Außenministers mit den jüngsten Luftangriffen im Libanon die Hauptstadt "Beirut in Flammen" gesetzt. Ziel der großen Offensive des israelischen Militärs sei die Finanzstruktur der proiranischen Hisbollah in Beirut und anderen Landesteilen gewesen, schrieb Minister Israel Katz am Montag auf der Plattform X. Es seien "massive Brände" zu sehen gewesen, nachdem mehr als 15 Gebäude angegriffen worden seien.

Pilz wegen verbotener Veröffentlichung verurteilt

Wien - Der frühere Nationalratsabgeordnete Peter Pilz ist am Montag wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) zu einer Geldstrafe im Ausmaß von 3.600 Euro verurteilt worden - 2.400 davon wurden bedingt verhängt. Im Zentrum des Verfahrens stand die sogenannte Spitzelaffäre aus dem Jahr 2000 bzw. Informationen, die Pilz später über ein Disziplinarverfahren weitergegeben hatte. Letzteres sorgte für einen Schuldspruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Hagel-Flug gegen AUA

Korneuburg/Schwechat - Nachdem eine Maschine der Austrian Airlines (AUA) am 9. Juni durch Hagel beschädigt worden ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg nun auch gegen die Fluglinie wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Geprüft werde, ob das Unternehmen es verabsäumt hatte, seinen Piloten die relevanten Schulungen zur Funktionsweise des Wetterradars zukommen zu lassen, bestätigte Behördensprecher Josef Mechtler am Montag auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Die AUA wies die Vorwürfe zurück.

Tiroler Spionageprozess: Türkin plädierte auf nicht schuldig

Innsbruck - Drei in Tirol lebende Türken haben sich am Montag am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Sie sollen den türkischen Geheimdienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) von Tirol aus mit Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute versorgt haben. Zwei Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Männer mit dem Versprechen eines Goldgeschäftes in die Türkei gelockt zu haben, wo diese vom Geheimdienst verhört wurden. Eine erstangeklagte Frau plädierte auf nicht schuldig.

