US-Außenminister Blinken in Israel eingetroffen

Beirut/Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken ist am Dienstag zu Gesprächen über eine mögliche Waffenruhe in Israel eingetroffen. Auf seiner Agenda standen Treffen mit Premier Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. Zuvor gab es Luftalarm in der israelischen Stadt Tel Aviv. Die Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte, sie habe das Gebiet Nirit am Stadtrand mit Raketen beschossen. Israel griff seinerseits erneut Vororte von Beirut an. Dabei war von 13 Toten die Rede.

Immo-Branche warnt: Wohnungsneubau bricht zusammen

Wien - Der Wohnungsneubau in Österreich und die Sanierungen auf Neubauniveau brechen zusammen, warnt der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer. So wird die Zahl der frei finanzierten Eigentumswohnungen nach 2026 auf ein Zehntel des heurigen Werts einbrechen, bei den frei finanzierten Wohnungen sieht es ähnlich aus. Das sei viel zu wenig, um den Bedarf an leistbarem Wohnraum zu decken, sagt Fachverbandsobmann Gerald Gollenz.

Xi Jinping bei BRICS-Gipfel in Kasan eingetroffen

Kasan - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zum BRICS-Gipfel aufstrebender Industrieländer in der russischen Millionenstadt Kasan an der Wolga gelandet. Der Chef der russischen Teilrepublik Tatarstan, Rustam Minnichanow, begrüßte den Gast am Flughafen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Xi Jinping ist einer von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, die beim bis Donnerstag laufenden Gipfel erwartet werden.

Drei Tote bei russischem Angriff auf Sumy in Ukraine

Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Grenzregion Sumy sind nach Angaben des Gouverneurs Ihor Kaltschenko drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein Kind. Bei dem Beschuss in der Nacht auf Dienstag sei ein Wohngebäude getroffen worden, teilte Kaltschenko auf Telegram mit. Die ukrainische Luftabwehr zerstörte indes in der Nacht auf Dienstag 42 von insgesamt 60 russischen Drohnen vor allem über dem Zentrum, dem Süden und Osten der Ukraine.

HTL Mödling wegen Pikrinsäure evakuiert

Mödling - Nach der Entdeckung von Pikrinsäure ist am Dienstagvormittag die HTL Mödling evakuiert worden. Spezialisten von Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Sie waren damit beschäftigt, den Gefahrstoff zu sichern, zu entfernen und zu entsorgen. Verletzt wurde niemand, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner entsprechende Medienberichte.

Jahrelang gesuchter Camorra-Boss in Kolumbien gefasst

Neapel/Medellin - Er galt als die wichtigste Verbindung zwischen bestimmten Clans in Neapel und Drogenproduzenten in dem südamerikanischen Land: Der seit Jahren flüchtige Camorra-Boss Gustavo Nocella ist in Medellin in Kolumbien festgenommen worden. Zum Verhängnis wurde ihm seine Leidenschaft für Billard. In jede Wohnung, in der er sich versteckt hielt, ließ sich der 58-jährige Boss einen Billardtisch liefern. Auf diese Weise gelang es den Ermittlern, ihn aufzuspüren und festzunehmen.

Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei verlängert

Wien - Österreich hält aus Sorge vor illegaler Migration weiter an außerordentlichen Kontrollen an der Schengen-Grenze zu Tschechien und der Slowakei fest. Die Grenzkontrollen seien vor wenigen Tagen bis zum 15. April 2025 verlängert worden, bestätigte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag gegenüber der APA. Von einer Verlängerung der Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien um sechs Monate ab dem 12. November 2024 sei ebenfalls auszugehen, hieß es weiter.

Sechsjähriger attackiert und verletzt Lehrerin in Kärnten

Klagenfurt - Ein erst sechsjähriger Bub hat vergangene Woche an einer Kärntner Volksschule eine Lehrerin mit den Fäusten attackiert und verletzt. Die Pädagogin war einige Tage im Krankenstand, sie stand unter Schock und hat Prellungen erlitten. Der Bub wurde bis zum Ende der Herbstferien suspendiert, bestätigte Bildungsdirektorin Isabella Penz am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

