Zahlreiche Tote bei Angriff nahe eines Spitals in Beirut

Beirut/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Hariri-Krankenhauses in Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 13 Menschen getötet worden. Weitere 57 Menschen seien verletzt worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Zuvor gab es Luftalarm in der israelischen Stadt Tel Aviv. Die Hisbollah-Miliz beschoss Israel am Dienstag in der Früh erneut vom Libanon aus mit Raketen.

Hisbollah lehnt Gespräche während Kampfhandlungen ab

Jerusalem - Die radikalislamische Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab, solange die Kämpfe andauern. Das betont der Leiter des Medienbüros der militanten Gruppe, Mohammad Afif, auf einer Pressekonferenz in den südlichen Vororten Beiruts. Zugleich bekennt er: "Die Hisbollah übernimmt die volle und alleinige Verantwortung für den Angriff auf das Haus von Israels Premierminister Netanyahu." Laut Israel war am Samstag eine Drohne auf Benjamin Netanyahus Ferienhaus abgefeuert worden.

Nehammer erhält Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Dieses Vorgehen begründete er bei einer Stellungnahme in der Hofburg damit, dass FPÖ-Obmann Herbert Kickl keinen Koalitionspartner finde, der ihn zum Bundeskanzler mache.

NEOS für Verhandlungen bereit

Wien - Nach der Erteilung des Regierungsbildungsauftrags an ÖVP-Chef Karl Nehammer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben die NEOS erneut ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet. Man stehe für "ernsthafte Sondierungsgespräche" zur Verfügung, hieß es in einer Stellungnahme Dienstagnachmittag. Voraussetzung dafür sind aus NEOS-Sicht "ein ehrlicher Wille zu Reformen und ein Klima des Vertrauens auf Augenhöhe".

Keine Klage von Österreich gegen EU-Renaturierungsgesetz

Wien/Brüssel/EU-weit - Österreich wird keine Nichtigkeitsklage gegen das EU-Renaturierungsgesetz einbringen. Einen entsprechenden Bericht des "Standards" bestätigte ein Sprecher von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gegenüber der APA. Das dafür notwendige Einvernehmen mit den betroffenen Ministerien konnte demnach "nicht hergestellt werden", hieß es in einer Stellungnahme. Die Frist für die Einbringung der Klage wäre nun abgelaufen.

Xi und Modi zu BRICS-Gipfel im russischen Kasan eingetroffen

Kasan - Chinas Präsident Xi Jinping und der indische Premier Narendra Modi sind am Dienstag zum Treffen der BRICS-Gruppe in der russischen Stadt Kasan eingetroffen. Gastgeber ist Russlands Präsident Wladimir Putin, der auf die Staatengruppe setzt, um seine weitgehende Isolierung infolge des Ukraine-Kriegs zu durchbrechen. Der Name des seit 2009 bestehenden Bunds geht auf die Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien und China, sowie auf das 2010 beigetretene Südafrika zurück.

HTL Mödling wegen Pikrinsäure evakuiert

Mödling - Nach der Entdeckung von Pikrinsäure ist am Dienstagvormittag die HTL Mödling evakuiert worden. Spezialisten von Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Sie waren damit beschäftigt, den Gefahrstoff zu sichern, zu entfernen und zu entsorgen. Verletzt wurde niemand, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner entsprechende Medienberichte.

Zwei Jahre Haft für 14-Jährige wegen Terrorverdachts

Graz - Eine 14-Jährige ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verurteilt worden. Sie soll als Anhängerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geplant haben, am Jakominiplatz in der Innenstadt "Ungläubige" zu töten. Das Mädchen wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red