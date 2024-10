Wachsoldat schießt Kollegen in Kärntner Kaserne an

Spittal/Drau - In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und verletzt worden. Der Schuss löste sich laut Aussendung des Verteidigungsministeriums gegen 16.00 Uhr. Über den Grad der Verletzung liegen laut einem Sprecher noch keine Angaben vor, weitere Informationen sollen im Laufe des Abends folgen.

Nehammer erhält Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Nehammer nahm den Auftrag am Nachmittag in einem Statement "in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an." SPÖ-Chef Andreas Babler zeigte sich "offen für konstruktive Gespräche".

Koalition: Für Kickl das letzte Wort "noch nicht gesprochen"

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht trotz der Erteilung des Regierungsbildungsauftrags an ÖVP-Chef Karl Nehammer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen weiterhin Chancen für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. An die blauen Wähler gewandt schrieb er am Nachmittag via sozialen Medien: "...ich verspreche Euch: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute ist nicht aller Tage Abend." Die NEOS bekundeten unterdessen erneut ihren Willen zur Zusammenarbeit.

Keine Klage von Österreich gegen EU-Renaturierungsgesetz

Wien/Brüssel/EU-weit - Österreich wird keine Nichtigkeitsklage gegen das EU-Renaturierungsgesetz einbringen. Einen entsprechenden Bericht des "Standards" bestätigte ein Sprecher von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gegenüber der APA. Das dafür notwendige Einvernehmen mit den betroffenen Ministerien konnte demnach "nicht hergestellt werden", hieß es in einer Stellungnahme. Die Frist für die Einbringung der Klage wäre nun abgelaufen.

14 Jahre Haft wegen Mordversuchs mit Machete

Feldkirch/Buchs/Schaan - Ein 29-jähriger Vorarlberger ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Der Mann war im November vergangenen Jahres im benachbarten Buchs (Kanton St. Gallen) mit einer Machete auf einen damals 46-jährigen Taxilenker losgegangen und hatte ihn lebensgefährlich verletzt. Die Geschworenen befanden den Angeklagten mit 6:2 Stimmen für schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Spannungen Moskau-Berlin wegen Marinequartiers in Rostock

Moskau/Rostock - Die Einweihung eines Marinequartiers in Rostock (ostdeutsches Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) sorgt in Russland für Empörung. Das Moskauer Außenministerium bestellte den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ein, um gegen die Eröffnung des Stützpunkts zur Stärkung der Ostflanke der NATO zu protestieren. Es handle sich um einen Verstoß gegen den 1990 im Zuge der deutschen Einheit geschlossenen "Zwei-plus-Vier-Vertrag", hieß es am Dienstag in einer Erklärung.

IWF rechnet für Österreich 2025 mit BIP-Wachstum

Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist für Österreich für das nächste Jahr etwas optimistischer als die heimischen Wirtschaftsforscher. Für heuer prognostiziert der IWF zwar ebenso wie die heimischen Ökonomen von Wifo und IHS einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent. Für das kommende Jahr bestätigte der Währungsfonds mit einem realen BIP-Wachstum von 1,1 Prozent als Wifo (+1 Prozent) und IHS (+0,8 Prozent) bisherige Prognosen.

Erst- und Akutversorgung soll an NÖ Klinikstandorten bleiben

St. Pölten - In der Debatte um Schließungen von Krankenhäusern in Niederösterreich hat Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Dienstag betont, dass die "jederzeitige Erst- und Akutversorgung" an den bestehenden Standorten erhalten bleibe. Verwiesen wurde vor Journalisten in St. Pölten auf den bis zum ersten Quartal 2025 angelegten parteiübergreifenden Prozess des Gesundheitspakts, in dessen Rahmen Experten ihre Einschätzungen erarbeiten sollen. Die Umsetzung obliege dem Land.

Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der ATX verlor am Dienstag 0,48 Prozent und schloss bei 3.583,37 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im roten Bereich. Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung unter den Anlegern angesichts der in den USA und Europa anlaufenden Berichtssaison. Pierer Mobility rutschten gut 18 Prozent ab. Der Zweirad-Hersteller bleibt auch in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen und hat deshalb seine Umsatz-und Ergebnisprognose für 2024 aufgehoben.

