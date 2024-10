Handel und Eisenbahner starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Der Handel und die Eisenbahner starten am Mittwoch in die Kollektivvertragsverhandlungen für das kommende Jahr. Die Gewerkschaft GPA fordert für die 572.000 Beschäftigten im Handel einen Abschluss über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent, eine genaue Prozentzahl wird zu Verhandlungsbeginn bekannt gegeben. Neben mehr Lohn und Gehalt soll es auch mehr Freizeit geben. Die Arbeitgeber wiederum verweisen auf die schlechte Konjunktur und die geringe Kauflust der Konsumenten.

Frau im Tennengau vermutlich mit einem Messer getötet

Adnet/Hallein - Eine 67-jährige Deutsche ist am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet im Salzburger Tennengau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers von einer bisher unbekannten Person verübt worden sein. Die Fahndung läuft.

Obduktion nach tödlichem Schuss in Kärntner Kaserne

Spittal an der Drau - Nach dem Tod eines Grundwehrdieners am Dienstagnachmittag in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion beantragt. Der 21-Jährige war von einem Kollegen angeschossen worden und in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Der Schuss hatte sich laut einer Aussendung des Verteidigungsministeriums aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten gelöst. Der Beschuldigte sei in Polizeigewahrsam.

Industrie befürchtet lange Stagnation, fordert Gegenlenken

Wien - Österreichs Industrieunternehmen rechnen mit einem dritten Rezessionsjahr, viele erwarten einen Stellenabbau. IV-Chefökonom Christian Helmenstein geht von einer längerfristigen Stagnation aus, wenn es keinen "disruptiven wirtschaftspolitischen Kurswechsel" gibt. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer sieht "Feuer am Dach" - bei einem Pressegespräch am Mittwoch forderte er ein Ende der Beschäftigung mit "Luxusthemen" wie Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.

81 Prozent fordern von Politik Taten gegen Klimakrise

Wien - 81 Prozent der heimischen Bevölkerung halten angesichts der Klimakrise Gegenmaßnahmen für nötig und fordern politische Taten. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Integral ergeben, die am Mittwoch von der Umweltinitiative "Mutter Erde" und Greenpeace bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt wurde. Drei Viertel der 1.000 Befragten kündigten zudem an, sich künftig auch selbst klimafreundlicher verhalten zu wollen.

Israels Militär greift libanesische Küstenstadt Tyrus an

Beirut/Jerusalem - Im Libanon hat das israelische Militär nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Tagen rund 70 Kämpfer der Hisbollah-Miliz getötet. Darunter seien auch drei Kommandeure, teilte die Armee am Mittwoch in der Früh mit. Am Vormittag griff Israel nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA die Küstenstadt Tyrus an. Auf Live-Bildern im arabischen Fernsehen war zu sehen, wie dichte Rauchwolken aus Gebäuden in der Innenstadt aufstiegen.

Haft und fünf Freisprüche im EXW-Großprozess in Klagenfurt

Klagenfurt - Im EXW-Großprozess rund um mutmaßlichen millionenschweren Anlagebetrug sind am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt die Urteile verkündet worden. Fünf Angeklagte fassten Haftstrafen aus, die beiden Haupttäter fünf Jahre unbedingte Haft, zwei weitere 30 Monate teilbedingt, einer 18 Monate bedingt. Fünf Angeklagte wurden freigesprochen. Die Urteilsbegründung war am Vormittag noch im Gang.

UN-Generalsekretär zu BRICS-Gipfel in Russland eingetroffen

Kasan - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres ist am Mittwochmorgen zum Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe im russischen Kasan eingetroffen. Das teilten die Behörden vor Ort im Onlinedienst Telegram mit. Der Kreml hatte angekündigt, Guterres werde bei seinem Besuch auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen - es wäre das erste Treffen der beiden seit April 2022.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red