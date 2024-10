FPÖ nominierte Rosenkranz als Nationalratspräsident

Wien - Die FPÖ hat in ihrer Klubsitzung am Mittwoch Walter Rosenkranz für das Amt des Nationalratspräsidenten nominiert. Der bisherige Volksanwalt zeigte sich abwartend, ob er auch die Mehrheit der Abgeordneten in der konstituierenden Sitzung tags darauf überzeugen wird können. Im Vorfeld der Präsidiums-Wahl warnten nicht nur die Grünen, die für Doris Bures (SPÖ) stimmen wollen, sondern auch die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien sowie das Mauthausen Komitee (MKÖ) vor ihm.

Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ ab Freitag

Wien - Die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ starten am Freitag. Das teilte die Volkspartei der APA mit. Auch Treffen mit den Parteivorsitzenden der NEOS und der Grünen sind in weiterer Folge geplant, hieß es. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ist von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden.

Ludwig lehnt Lohnnebenkostensenkung weiter ab

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat kurz vor Beginn der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ sein Nein zu einer Reduktion der Lohnnebenkosten bekräftigt. Man könne über viele Dinge diskutieren, so Ludwig bei der Eröffnung des Gewerkschaftstags der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) am Mittwoch Nachmittag. Bei den Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer müsse man aber vorsichtig sein. Eine Lohnnebenkostensenkung war eine der zentralen Wahlkampfforderungen der ÖVP.

Israel treibt Angriffe im Libanon und Gazastreifen voran

Beirut/Jerusalem - Israel treibt Angriffe im Gazastreifen und im Libanon ungeachtet neuer Friedensbemühungen von US-Außenminister Antony Blinken voran. Am Mittwoch wurde erstmals die Hafenstadt Tyros im Süden des Nachbarlandes bombardiert. Die israelische Armee kündigte neue, begrenzte Angriffe in der Grenzregion auf die libanesische Hisbollah an. Im Gazastreifen meldeten Palästinenser 20 Tote durch israelische Angriffe an mehreren Orten.

Tote und Verletzte bei Anschlag in der Türkei

Ankara - Auf einem Unternehmensgelände der Türkischen Luft- und Raumfahrt (TUSAS) in Ankara hat es nach Regierungsangaben einen Terroranschlag gegeben. Es gebe drei Tote und 14 Verletzte, wie Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch auf der Plattform X mitteilte. Der Sender NTV berichtete, es gebe eine Geiselnahme. Demnach gingen die Gefechte auf dem Gelände im Bezirk Kahramankazan weiter. Über den Hintergrund ist bisher nichts bekannt.

Putin rechnet mit Wachstum der BRICS-Staatengruppe

Kasan - Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim BRICS-Gipfel am Mittwoch in der russischen Stadt Kasan eine vertiefte finanzielle Zusammenarbeit angeregt. Diese sei ein ebenso wichtiges Thema wie die Erweiterung der Gruppe. Er sprach vom Beitrittswunsch vieler Länder des Globalen Südens. Es gebe mehr als 30 Länder, die sich dem Bündnis anschließen wollten, sagte Putin. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte indes eine Deeskalation in der Ukraine.

EU-Rechnungshof kritisiert zu lockere Beihilfenregeln

Brüssel/Luxemburg - Der EU-Rechnungshof warnt in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, dass die aufgrund der zahlreichen Krisen locker gewährten Beihilfen der EU-Staaten zu wenig kontrolliert würden. Als Reaktion auf die Corona-Krise und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die EU-Kommission ihre Beihilfen-Vorschriften gelockert, damit die EU-Länder die Wirtschaft stärker unterstützen können. Zu viele zu wenig kontrollierte Beihilfen könnten den EU-Binnenmarkt gefährden.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,72 Prozent auf 3.558 Einheiten. Damit absolvierte der heimische Leitindex bereits seinen 3. Verlusttag in Folge. Mehrheitlich abwärts ging es mit den schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen und BAWAG gaben um 1,2 Prozent nach.

