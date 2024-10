Israel meldet Angriffe auf Waffenfabriken der Hisbollah

Paris/Beirut - Das israelische Militär hat bei einer der heftigsten Angriffswellen seit Beginn der Kämpfe mit der Hisbollah mehrere Waffenfabriken der Miliz im Libanon angegriffen. In der Nacht auf Donnerstag habe die israelische Luftwaffe "mehrere Waffenlager und Produktionsstätten der Hisbollah" im Gebiet des südlichen Beiruter Vororts Dahiye angegriffen, erklärte das Militär. Demnach hatte die Hisbollah die Anlagen "unter und in zivilen Gebäuden mitten in bewohnten Gegenden angesiedelt".

Neuer Nationalrat hat sich konstituiert

Wien - Die konstituierende Nationalratssitzung hat am Donnerstag mit der Angelobung der 183 Abgeordneten begonnen. Unter ihnen sind auch 73 Personen, die am Ende der vergangenen Gesetzgebungsperiode nicht im Nationalrat vertreten waren, die meisten Neuen kommen aus der FPÖ. Wichtigster Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung der 28. Gesetzgebungsperiode ist die Wahl des Nationalratspräsidiums.

Andreas Babler legt Bürgermeister-Amt in Traiskirchen zurück

Traiskirchen - Andreas Babler legt nach mehr als zehn Jahren das Amt als Bürgermeister von Traiskirchen (Bezirk Baden) zurück. Der SPÖ-Chef stand seit 29. April 2014 an der Spitze seiner "geliebten Heimatstadt". Bei zwei Gemeinderatswahlen hatte er jeweils mehr als 70 Prozent erreicht. 2015 waren es 73,10 Prozent, fünf Jahre später noch immer 71,53 Prozent. "Das ist wohl eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens", sagte der scheidende Stadtchef laut einer Aussendung.

28 Millionen Flaschen von Coca-Cola-Rückruf betroffen

Wien - Der Rückruf von Halbliterflaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix in Österreich seit Mittwoch hat enorme Dimensionen. Wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtete sind insgesamt 28 Millionen Flaschen betroffen. Alexander Hengl vom Wiener Marktamt sprach von der wohl größten Rückrufaktion, die es in Österreich jemals gegeben hat. "Die Zusammenarbeit mit Coca-Cola läuft sehr gut", sagte Hengl der APA.

Brunner für Schengen-Aufnahme Rumäniens und Bulgariens

Brüssel/Straßburg - Eine rasche Umsetzung des umstrittenen EU-Asyl und Migrationspakts, eine volle Aufnahme in den Schengenraum von Bulgarien und Rumänien und ein neues EU-Abschiebegesetz - das sind die Schwerpunkte, die Österreichs nominierter Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) in einem am Mittwoch vom EU-Parlament veröffentlichten Dokument nennt. Brunner musste vor dem öffentlichen Hearing am 5. November bereits im Voraus einen Fragenkatalog der Abgeordneten beantworten.

Mehr als 750 mit Lungenentzündung wegen Covid im Spital

Wien - 773 Personen sind zuletzt mit einer Lungenentzündung wegen Covid-19 im Spital behandelt worden. 24 davon lagen auf der Intensivstation, geht aus Daten der 40. Kalenderwoche im Dashboard für schwere, akute respiratorische Infektionen (SARI) hervor. "Es zahlt sich vermutlich auch jetzt noch mitten in der Welle aus, sich impfen zu lassen, da der Impfschutz in den ersten Wochen nach verabreichter Injektion am höchsten ist", betonte der Lungenarzt Arschang Valipour am Donnerstag.

Russland besiegelt strategische Partnerschaft mit Nordkorea

Washington/Seoul - Vor dem Hintergrund von Berichten über nordkoreanische Soldaten in Russland hat das russische Parlament den mit Nordkorea geschlossenen Vertrag über eine allumfassende strategische Partnerschaft ratifiziert. Die Vereinbarung hebt die militärische Zusammenarbeit beider Länder auf eine neue Ebene und legt fest, dass sich Nordkorea und Russland gegenseitig Beistand leisten, sollte eines der Länder angegriffen werden.

Steyr Automotive: Aufregung über weiteren Personalabbau

Wien/Steyr - Die Steyr Automotive des Investors Siegfried Wolf kommt nicht zur Ruhe. Wie das "profil" im Voraus berichtet, möchte sich der Lkw-Hersteller von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung trennen, mittlerweile sei die Angelegenheit gerichtsanhängig. Die meisten der betroffenen Beschäftigten seien über 50 Jahre alt und teilweise seit Jahrzehnten im Betrieb. Eine Stellungnahme von Steyr Automotive war kurzfristig nicht zu erhalten.

