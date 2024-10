Israel meldet Angriffe auf Waffenfabriken der Hisbollah

Paris/Beirut - Das israelische Militär hat bei einer der heftigsten Angriffswellen seit Beginn der Kämpfe mit der Hisbollah mehrere Waffenfabriken der Miliz im Libanon angegriffen. In der Nacht auf Donnerstag habe die israelische Luftwaffe "mehrere Waffenlager und Produktionsstätten der Hisbollah" im Gebiet des südlichen Beiruter Vororts Dahiye angegriffen, erklärte das Militär. Demnach hatte die Hisbollah die Anlagen "unter und in zivilen Gebäuden mitten in bewohnten Gegenden angesiedelt".

Rund eine Milliarde Euro Soforthilfe für Libanon mobilisiert

Paris/New York - In Paris sind auf einer internationalen Hilfskonferenz für den Libanon rund 800 Millionen Euro an humanitärer Soforthilfe für das von Krieg und Krisen erschütterte Land mobilisiert worden. Weitere 200 Millionen Euro seien für eine Stärkung der libanesischen Streitkräfte zusammengekommen, sagte Frankreichs Außenminister Jean-No�l Barrot zum Abschluss des Treffens von rund 70 Unterstützerstaaten und internationalen Organisationen.

Neuer Nationalrat hat sich konstituiert

Wien - Die konstituierende Nationalratssitzung hat am Donnerstag mit der Angelobung der 183 Abgeordneten begonnen. Unter ihnen sind auch 73 Personen, die am Ende der vergangenen Gesetzgebungsperiode nicht im Nationalrat vertreten waren, die meisten Neuen kommen aus der FPÖ. Wichtigster Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung der 28. Gesetzgebungsperiode ist die Wahl des Nationalratspräsidiums.

Rosenkranz ist erster blauer Nationalratspräsident

Wien - Walter Rosenkranz ist erster Nationalratspräsident aus dem Lager der FPÖ. Bei der Abstimmung im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Nationalrats erhielt er 100 von 162 gültigen Stimmen. Das entspricht 61,7 Prozent. Peter Haubner (ÖVP) wurde zum Zweiten Präsidenten gewählt. Als Dritte Präsidentin ist Doris Bures (SPÖ) nominiert. Rosenkranz' Ergebnis liegt klar unter dem von Wolfgang Sobotka vor fünf Jahren (88 Prozent), aber über jenem beim ersten Antritt Sobotkas (61,3).

Freispruch nach Mordprozess um totes Baby

Wien - Der Mordprozess um ein mutmaßlich vom Vater getötetes Baby ist Donnerstagabend mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Die Geschworenen verneinten die Frage nach dem Mord und dem Mordversuch. Dem 30-Jährigen war vorgeworfen worden, seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten starb der Bub "eindeutig" an den Folgen eines Schütteltraumas.

Mordermittlungen nach Tod von Grundwehrdiener in Kärnten

Spittal an der Drau/Klagenfurt - Im Fall des getöteten 21-jährigen Grundwehrdieners in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den 20-jährigen Verdächtigen aufgenommen. Die Anklagebehörde stellte weiters einen Antrag auf Untersuchungshaft, darüber muss nun ein Haftrichter innerhalb von 48 Stunden entscheiden, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Tina Frimmel-Hesse am Donnerstag auf APA-Anfrage. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

28 Millionen Flaschen von Coca-Cola-Rückruf betroffen

Wien - Es ist der wohl größte Produktrückruf in der Geschichte Österreichs: 28 Millionen Halbliterflaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix werden hierzulande seit Mittwoch an das Unternehmen retourniert. Was mit den Flaschen passieren soll, ist indes noch nicht klar. "Die Zusammenarbeit mit Coca-Cola läuft sehr gut", sagte Alexander Hengl vom Wiener Marktamt der APA.

EU-Parlament ehrt Venezuelas Opposition mit Sacharow-Preis

Straßburg/Caracas - Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die venezolanischen Oppositionellen Mar�a Corina Machado und Edmundo Gonz�lez Urrutia. "In ihrem Streben nach einem gerechten, freien und friedlichen Machtwechsel haben sie furchtlos Werte verteidigt, die Millionen Venezolanern und dem Europäischen Parlament so am Herzen liegen: Gerechtigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", teilte das EU-Parlament in Straßburg mit.

