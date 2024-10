Tiefstwert bei Verkehrstoten im ersten Halbjahr 2024

Wien - Mit 138 Menschen (minus 23 Prozent), die im ersten Halbjahr 2024 auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen sind, ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit Beginn der Erhebungen (1961) erreicht worden, berichtete die Statistik Austria am Freitag. Jedoch nahm die Zahl der Verkehrsunfälle um acht Prozent auf knapp 17.000 zu, jene der Verletzten ebenfalls um diesen Prozentwert auf 21.248.

Mann bei Brand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Helfertgasse in Wien-Meidling ist Freitagfrüh ein älterer Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war laut deren Sprecher Christian Feiler gegen 6.30 Uhr alarmiert worden und mit sechs Fahrzeugen und 27 Helfern ausgerückt.

Trafiküberfall in Salzburg: Täter erst 12 und 13 Jahre alt

Salzburg - Das Landeskriminalamt Salzburg hat nun den Raubüberfall auf eine Trafik in der Landeshauptstadt am 10. Oktober geklärt. Bei den zwei Tätern handelt es sich um einen zwölfjährigen Afghanen und einen 13-jährigen Österreicher - beide sind damit nicht strafmündig. Zugleich forschte die Polizei einen 17-jährigen Österreicher aus, der die Trafik vor und während der Tat ausgekundschaftet und den beiden Kindern Zeichen gegeben haben soll. Der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Nachfrage nach Sparprodukten trotz Zinswende hoch

Wien - Mit dem jüngst von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeläuteten Zinssenkungskurs zeichnet sich bei den Sparzinsen eine neuerliche Kehrtwende ab. Schon jetzt bekommt man vor allem für längerfristig gebundene Spareinlagen etwas weniger als noch vor einigen Monaten - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Die Sparerinnen und Sparer zeigen sich davon aber unbeeindruckt: Vor dem Weltspartag am 31. Oktober ist die hohe Nachfrage nach Sparprodukten in Österreich ungebrochen.

Zehn Polizisten bei Taliban-Überfall in Pakistan getötet

Dera Ismail Khan - Pakistanische Taliban haben bei einem Überfall auf einen Außenposten der Grenzpolizei im Norden des Landes mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet. In Polizeikreisen hieß es am Freitag, eine große Gruppe von Kämpfern habe den Stützpunkt in der Nähe der Stadt Dera Ismail Khan gestürmt. Der Ministerpräsident der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Khan Gandapur, bestätigte den Angriff am Freitag ohne Details zu nennen.

WSJ: Laufender Kontakt von Trump-Unterstützer Musk zu Putin

Austin (Texas)/Washington - Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk hat einem Zeitungsbericht zufolge seit Ende 2022 regelmäßig Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt. Das "Wall Street Journal" beruft sich dabei auf mehrere derzeitige und frühere Regierungsbeamte aus den USA, Europa und Russland. Bei den Unterhaltungen zwischen Musk und Putin sei es um geopolitische, geschäftliche und persönliche Themen gegangen.

