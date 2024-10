Nehammer warnt vor Demo am 9. November

Wien - Vor Beginn der Sondierungsgespräche mit der SPÖ hat ÖVP-Obmann Karl Nehammer am Freitag erneut Ernsthaftigkeit und Redlichkeit versprochen. Auch er selbst sei zunächst für einen Regierungsbildungsauftrag an die stärkste Partei gewesen, FPÖ-Chef Herbert Kickl sei aber gescheitert, denn er habe keinen Partner für eine Regierungsbildung gefunden. Gleichzeitig warnte Nehammer vor einer geplanten Demo von Gegnern einer Koalition ohne FPÖ, die am 9. November stattfinden soll.

Entscheidung über U-Haft nach Mordverdacht in Kaserne

Klagenfurt - Nachdem ein 21-jähriger Grundwehrdiener in einer Kärntner Kaserne durch den Schuss aus der Dienstpistole eines gleichaltrigen Wachsoldaten gestorben ist, fällt am Freitagnachmittag die Entscheidung über die Untersuchungshaft. Das Pflichtverhör findet zu Mittag statt, erklärte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf APA-Anfrage. Der Verdächtige sprach von einem Unfall, die Staatsanwaltschaft schenkt dem aber keinen Glauben und ermittelt wegen Mordverdachts.

Ukrainischer Geheimdienst: Nordkoreaner schon in Kursk

Kiew (Kyjiw) - Nach Erkenntnissen des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR sind erste Soldaten aus Nordkorea im umkämpften russischen Gebiet Kursk angekommen. Die Einheiten seien zuvor im Osten Russlands auf Truppenübungsplätzen ausgebildet worden, teilte der Geheimdienst in seinem Kanal bei Telegram mit. Ihre Ankunft im Raum Kursk, wo ukrainische Truppen nach ihrer Invasion Anfang August bis heute Dutzende Ortschaften besetzt halten, sei bereits am Mittwoch registriert worden.

Geständnis im Vergewaltigungsprozess gegen Wiener DJ

Wien - Mit einem überraschenden Geständnis des Angeklagten ist am Freitag die Verhandlung gegen einen Wiener DJ am Straflandesgericht wegen Vergewaltigung fortgesetzt worden. Der 29-Jährige gab am zweiten Verhandlungstag zu, im März 2024 auf der Toiletten-Anlage in einem Club einer Bekannten einen Stoß versetzt zu haben, sie fixiert und zur Duldung einer geschlechtlichen Handlung gezwungen zu haben.

Libanon meldet weitere Tote nach israelischen Angriffen

Beirut/Teheran - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon hat es nach Behördenangaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 53 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Unter den Todesopfern waren auch drei Minderjährige. Bei einem weiteren Angriff auf Maydal Zoun im Süden des Landes nahe der israelischen Grenze seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

Noch mehr Tote durch Sturm "Trami" auf den Philippinen

Manila - Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Betroffen ist vor allem die Hauptinsel Luzon. Die Zahl der Todesopfer sei auf 66 gestiegen, teilte die Polizei mit. Die meisten starben in der Provinz Batangas südwestlich von Manila und in der Region Bicol, wo Schlammlawinen des Vulkans Mayon zahlreiche Häuser und Fahrzeuge unter sich begruben. 20 Menschen werden noch vermisst. Das Wasser stand teilweise meterhoch.

Tiefstwert bei Verkehrstoten im ersten Halbjahr 2024

Wien - Mit 138 Menschen (minus 23 Prozent), die im ersten Halbjahr 2024 auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen sind, ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit Beginn der Erhebungen (1961) erreicht worden, berichtete die Statistik Austria am Freitag. Jedoch nahm die Zahl der Verkehrsunfälle um acht Prozent auf knapp 17.000 zu, jene der Verletzten ebenfalls um diesen Prozentwert auf 21.248.

Mann bei Brand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Helfertgasse in Wien-Meidling ist Freitagfrüh ein älterer Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war laut deren Sprecher Christian Feiler gegen 6.30 Uhr alarmiert worden und mit sechs Fahrzeugen und 27 Helfern ausgerückt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red