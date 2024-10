Schwarz-Rote Gespräche sind gestartet

Wien - Die erste Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ hat noch keine Hinweise gebracht, ob sich ein Comeback einer schwarz-roten Koalition ausgeht. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach im Anschluss von einem "langen und wahrscheinlich steinigen Weg", der vor den Verhandlern liege. Von SPÖ-Chef Andreas Babler gab es Lob für die Atmosphäre der ersten Unterredung.

Selenskyj befürchtet Einsatz von Nordkoreanern in Kürze

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet damit, dass Russland von Sonntag oder Montag an nordkoreanische Soldaten in seinem Angriffskrieg einsetzt. "Das ist eine klare Eskalation", teilte Selenskyj im Kurznachrichtendienst X mit. Er berief sich auf Geheimdienstinformationen, nach denen die Soldaten ab vom 27. oder 28. Oktober an in der Kampfzone eingesetzt werden sollen. Das zeige klar die Absicht von Russlands Präsident Wladimir Putin, den Krieg fortzusetzen.

32 Monate teilbedingte Haft im Prozess gegen Wiener DJ

Wien - Im Prozess wegen Vergewaltigung und anderen Delikten ist Freitagnachmittag ein Wiener DJ am Straflandesgericht zu 32 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Zehn Monate davon muss der 29-Jährige im Gefängnis absitzen. Zudem muss der Mann eine Psychotherapie absolvieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der DJ nahm die Strafe an, die Staatsanwaltschaft geht allerdings in Berufung.

Heimische Wirtschaft im EU-Vergleich am Boden

Wien - Österreichs Wirtschaft schrumpft derzeit nicht nur das zweite Jahr in Folge. In den vergangenen eineinhalb Jahren verzeichnete die Alpenrepublik im Vergleich der EU-Staaten gar die zweitschlechteste Entwicklung. Nur in Irland schrumpfte die Wirtschaft noch stärker, so IHS-Chef Holger Bonin laut Ö1 unter Verweis auf Eurostat-Daten. Zwischen Anfang 2023 und heuriger Jahresmitte schrumpfte die heimische Ökonomie demnach um 1,7 Prozent. Auf der neuen Regierung lastet Spardruck.

Libanon meldet weitere Tote nach israelischen Angriffen

Beirut - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon hat es nach Behördenangaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 53 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Unter den Todesopfern waren auch drei Minderjährige. Bei einem weiteren Angriff auf Maydal Zoun im Süden des Landes nahe der israelischen Grenze seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

Dringender Tatverdacht, U-Haft nach Mordverdacht in Kaserne

Klagenfurt - Nachdem ein 21-jähriger Grundwehrdiener in einer Kärntner Kaserne durch den Schuss aus der Dienstpistole eines gleichaltrigen Wachsoldaten gestorben ist, ist am Freitagnachmittag Untersuchungshaft über den Verdächtigen verhängt worden. "Es besteht dringender Tatverdacht des Mordes", erklärte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf APA-Anfrage. Dieser Verdacht bestehe "aufgrund der vorläufigen Beweismittel".

Parlament in Frankreich stimmt für Reichensteuer

Paris - In den Budgetberatungen im französischen Parlament haben die Abgeordneten am Freitag mehrheitlich für die Einführung einer Milliardärssteuer im kommenden Jahr gestimmt - gegen den Willen der konservativen Regierung. Besteuert werden sollen Vermögen, die über einer Schwelle von einer Milliarde Euro liegen, mit einem Satz von jährlich zwei Prozent. Endgültig beschlossen ist die Reichensteuer aber noch nicht.

Erneut Banküberfall in Innsbruck, bewaffneter Täter flüchtig

Innsbruck - Ein bewaffneter und vermummter Täter ist nach einem Banküberfall am späten Freitagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau weiterhin flüchtig gewesen. Eine Alarmfahndung samt Hubschraubereinsatz wurde am Nachmittag ohne Festnahmen beendet, sagte ein Polizeisprecher der APA. Nach dem Unbekannten werde indes weiter gesucht. Der Mann hatte im Zuge des Überfalls von zwei Angestellten Bargeld gefordert und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Süden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red