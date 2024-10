Schwarz-Rote Gespräche sind gestartet

Wien - Die erste Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ hat noch keine Hinweise gebracht, ob sich ein Comeback einer schwarz-roten Koalition ausgeht. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach im Anschluss von einem "langen und wahrscheinlich steinigen Weg", der vor den Verhandlern liege. Von SPÖ-Chef Andreas Babler gab es Lob für die Atmosphäre der ersten Unterredung.

Selenskyj befürchtet Einsatz von Nordkoreanern in Kürze

Kiew (Kyjiw) - Der vielfach erwartete Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russlands Krieg gegen die Ukraine steht nach deren Angaben kurz bevor. Bereits am Sonntag und Montag würden erste Soldaten aus Nordkorea in Kampfgebieten erwartet, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag auf der Plattform X. "Das ist eine klare Eskalation durch Russland", so Selenskyj. Er berief sich auf Geheimdienstinformationen.

32 Monate teilbedingte Haft im Prozess gegen Wiener DJ

Wien - Im Prozess wegen Vergewaltigung und anderen Delikten ist Freitagnachmittag ein Wiener DJ am Straflandesgericht zu 32 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Zehn Monate davon muss der 29-Jährige im Gefängnis absitzen. Zudem muss der Mann eine Psychotherapie absolvieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der DJ nahm die Strafe an, die Staatsanwaltschaft geht allerdings in Berufung.

Ski-Star Hirscher gibt in Sölden Weltcup-Comeback

Sölden - Marcel Hirscher wird am Sonntag in Sölden den Ski-Riesentorlauf der Männer für die Niederlande bestreiten. Das gab sein Team am Freitag nach mehreren Tagen voller Spekulationen bekannt. Die FIS hatte seinen Start bereits vor Wochen abgesegnet und Hirschers Wildcard-Antrag bewilligt. "Ich bin sehr glücklich und auch sehr aufgeregt", sagte Hirscher. Der Gesamtweltcup-Rekordgewinner wird mehr als fünfeinhalb Jahre nach seinem vermeintlich letzten Rennen sein Comeback geben.

Rosenkranz will mehr Verständnis für Burschenschaften

Wien - Der erste freiheitliche Nationalratspräsident Walter Rosenkranz will nach seiner Wahl Kritik an ihm entkräften. Öffentliche Aufklärung vermisst er über Burschenschaften, die ein "unverzichtbarer Bestandteil" der Republik seien, sagte er im Interview mit der APA. Einen Ordnungsruf erteilt hätte er Grünen-Chef Werner Kogler, der vor der Wahl des neuen Präsidiums die FPÖ mit den Nationalsozialisten verglichen hatte.

Libanon meldet weitere Tote nach israelischen Angriffen

Beirut - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon hat es nach Behördenangaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 53 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Unter den Todesopfern waren auch drei Minderjährige. Bei einem weiteren Angriff auf Maydal Zoun im Süden des Landes nahe der israelischen Grenze seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

Dringender Tatverdacht, U-Haft nach Mordverdacht in Kaserne

Klagenfurt - Nachdem ein 21-jähriger Grundwehrdiener in einer Kärntner Kaserne durch den Schuss aus der Dienstpistole eines gleichaltrigen Wachsoldaten gestorben ist, ist am Freitagnachmittag Untersuchungshaft über den Verdächtigen verhängt worden. "Es besteht dringender Tatverdacht des Mordes", erklärte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf APA-Anfrage. Dieser Verdacht bestehe "aufgrund der vorläufigen Beweismittel".

Niederlande planen Verschärfung des Asylrechts

Den Haag - Die Niederlande wollen ab Ende November Grenzkontrollen einführen und illegale Migranten nach Belgien und Deutschland zurückschicken. Das kündigte Premierminister Dick Schoof am Freitag in Den Haag an. Die Grenzkontrollen gehören zu den Plänen der Verschärfung des Asylrechts, die Schoof dem Parlament vorlegte. Darauf hatten sich die vier Regierungsfraktionen, darunter die radikal-rechte Partei des Populisten Geert Wilders, geeinigt.

