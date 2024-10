Sondierungsgespräche mit vielen Fragezeichen gestartet

Wien - Die erste Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ hat noch keine Hinweise gebracht, ob sich ein Comeback einer schwarz-roten Koalition ausgeht. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach im Anschluss von einem "langen und wahrscheinlich steinigen Weg", der vor den Verhandlern liege. Von SPÖ-Chef Andreas Babler gab es Lob für die Atmosphäre der ersten Unterredung.

Selenskyj befürchtet Einsatz von Nordkoreanern in Kürze

Kiew (Kyjiw) - Der vielfach erwartete Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russlands Krieg gegen die Ukraine steht nach deren Angaben kurz bevor. Bereits am Sonntag und Montag würden erste Soldaten aus Nordkorea in Kampfgebieten erwartet, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag auf der Plattform X. "Das ist eine klare Eskalation durch Russland", so Selenskyj. Er berief sich auf Geheimdienstinformationen.

Offene Türen am Nationalfeiertag

Wien - Österreich feiert am Samstag den Nationalfeiertag. Wie jedes Jahr am 26. Oktober gibt es auch heuer zahlreiche Feierlichkeiten. Im Parlament empfangen rund ein Monat nach der Nationalratswahl die neuen Nationalratspräsidenten Besucherinnen und Besucher, und auch Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Am Heldenplatz präsentiert sich das Bundesheer mit einer Leistungsschau.

Georgien wählt Parlament: Entscheidung auch über EU-Kurs

Tiflis - Die Menschen in der Südkaukasusrepublik Georgien wählen an diesem Samstag ein neues Parlament. Rund 3,5 Millionen Wähler sind aufgerufen, über den künftigen Kurs des Landes zu entscheiden. Die Regierungspartei Georgischer Traum, die für einen nationalkonservativen Kurs und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland steht, will ihre Macht erhalten. Die prowestliche Opposition will einen europäischen Kurs einschlagen.

Die Sommerzeit geht zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 27. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten. Die aktuelle ungarische EU-Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission spielten sich auf APA-Nachfrage gegenseitig den Ball zu.

Biden entschuldigt sich bei Indigenen für Missbrauch

Washington - US-Präsident Joe Biden hat die indigenen Völker in den USA um Entschuldigung für die Misshandlung Tausender ihrer Kinder in staatlichen Internaten gebeten. "Ich entschuldige mich in aller Form als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika für das, was wir getan haben", sagte Biden am Freitag bei einem Besuch in einem Indigenen-Reservat im US-Staat Arizona.

Tote im Libanon und in Israel gemeldet

Beirut - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon hat es nach Behördenangaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 53 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Im Norden Israels kamen durch Beschuss aus dem Libanon zwei Menschen ums Leben. Mindestens sieben weitere wurden verletzt und in eine Klinik gebracht, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Rosenkranz will mehr Verständnis für Burschenschaften

Wien - Der erste freiheitliche Nationalratspräsident Walter Rosenkranz will nach seiner Wahl Kritik an ihm entkräften. Öffentliche Aufklärung vermisst er über Burschenschaften, die ein "unverzichtbarer Bestandteil" der Republik seien, sagte er im Interview mit der APA. Einen Ordnungsruf erteilt hätte er Grünen-Chef Werner Kogler, der vor der Wahl des neuen Präsidiums die FPÖ mit den Nationalsozialisten verglichen hatte.

