Iran meldet Tod zweier Soldaten bei israelischem Angriff

Teheran/Tel Aviv - Israel hat seinen lange erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Erzfeindes jedoch offenbar ausgespart. Es habe in der Nacht auf Samstag präzise Angriffe auf Produktionsstätten von Raketen und Raketenabschussanlagen gegeben, teilte das israelische Militär mit. Der Einsatz sei in drei Wellen erfolgt, die Mission sei erfüllt. Die Regierung in Teheran teilte mit, es seien zwei Soldaten getötet worden. Der Sachschaden sei begrenzt.

Über 1.000 Rekruten am Heldenplatz angelobt

Wien - Am Heldenplatz in Wien sind am Nationalfeiertag über 1.000 Rekruten, darunter 27 Frauen, feierlich angelobt worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) rief dazu auf, die "wehrhafte Demokratie" zu verteidigen und verurteilte einmal mehr scharf eine für 9. November geplante Demonstration von Gegnern einer Koalition ohne FPÖ. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schloss sich der Kritik an. Angesichts der Kritik kündigten die Veranstalter eine Verschiebung der Kundgebung an.

Kind in Deutschland von 13-jähriger Schwester getötet

Leipzig - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig durch mehrere Stiche getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daran seien Spuren entdeckt worden. Um welche Art von Stichwaffe es sich handelte, sagte die Sprecherin nicht.

Tropensturm "Trami" verwüstet die Philippinen

Manila - Der schwere Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen mindestens 81 Todesopfer gefordert, fast eine halbe Million Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Fast alle betroffenen Gegenden seien überflutet, sagte Edgar Posadas, ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Insgesamt waren mehr als 4,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen.

Georgien wählt Parlament: Entscheidung auch über EU-Kurs

Tiflis - In der Südkaukasusrepublik Georgien hat am Samstag eine richtungsweisende Parlamentswahl begonnen. Rund 3,5 Millionen Wähler sind aufgerufen, über den künftigen Kurs des Landes zu entscheiden. Die Regierungspartei Georgischer Traum, die für einen nationalkonservativen Kurs und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland steht, will ihre Macht erhalten. Sie sieht sich als Favoritin. Umfragen geben aber der prowestlichen Opposition und ihrem Kurs auf Europa gute Chancen.

Ermittlungen zu Anschlagsplänen auf Stephandsdom eingestellt

Wien - Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den angeblichen Anschlagsplänen gegen den Stephansdom vor Weihnachten vergangenes Jahr sind aus Beweisgründen eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht des "Kurier". Der Tatverdacht hätte nicht durch Beweise erhärtet werden können, weshalb das gesamte Verfahren vergangene Woche eingestellt wurde, erklärte Behördensprecherin Nina Bussek gegenüber der APA.

Weitere Kranke durch Kolibakterien bei McDonalds in den USA

Washington - Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle mit Kolibakterien in den USA, die laut US-Behörden auf den Verzehr eines bestimmten McDonald's-Burgers zurückführen sei, ist auf 75 gestiegen. 42 Erkrankte gaben laut US-Gesundheitsbehörde CDC an, zuvor bei der Fast-Food-Kette McDonald's gegessen zu haben. Mindestens 22 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Untersuchungshaft für Verdächtigen nach Bluttat in Adnet

Adnet - Nachdem er am Dienstag in Adnet (Tennengau) mit einem Küchenmesser seine Mutter getötet haben soll, ist Samstagmittag über den 31-jährigen tatverdächtigen Sohn die Untersuchungshaft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr verhängt worden. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichtes Salzburg, Christina Bayrhammer, der APA mit. Der Mann verzichtete auf Rechtsmittel gegen die U-Haft. In zwei Wochen folgt dann eine neuerliche Haftprüfungsverhandlung.

