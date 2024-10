Iran meldet Tod zweier Soldaten bei israelischem Angriff

Teheran/Tel Aviv - Israel hat seinen lange erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Erzfeindes jedoch offenbar ausgespart. Es habe in der Nacht auf Samstag präzise Angriffe auf Produktionsstätten von Raketen und Raketenabschussanlagen gegeben, teilte das israelische Militär mit. Der Einsatz sei in drei Wellen erfolgt, die Mission sei erfüllt. Die Regierung in Teheran teilte mit, es seien zwei Soldaten getötet worden. Der Sachschaden sei begrenzt.

Georgien-Wahl: Regierung und Opposition beanspruchen Sieg

Tiflis - Nach der als Richtungsentscheidung angesehenen Parlamentswahl in Georgien beanspruchen sowohl die Regierung als auch die Opposition den Sieg. Der Milliardär Bidsina Iwanischwili erklärte die von ihm gegründete Regierungspartei Georgischer Traum am Samstag zum Wahlsieger. Die oppositionelle Koalition für den Wandel erklärte hingegen, die bisherige Opposition habe zusammen eine Parlamentsmehrheit in der Kaukasusrepublik errungen.

Appell von Van der Bellen: "Müssen Neues wagen"

Wien/Österreich-weit - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner TV-Ansprache am Nationalfeiertag dazu aufgerufen, gemeinsam an Lösungen für die vielfältigen aktuellen Herausforderungen zu arbeiten. Dazu müsse man "alte Rezepte loslassen" und "Neues wagen", sagte Van der Bellen in seiner Rede am Samstagabend. "Neue Wege" in der Herangehensweise, im Stil und im Ergebnis empfahl er auch der künftigen Bundesregierung. Die Bevölkerung schwor er zugleich auch auf schmerzhafte Reformen ein.

Kind in Deutschland von 13-jähriger Schwester getötet

Leipzig - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig durch mehrere Stiche getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daran seien Spuren entdeckt worden. Um welche Art von Stichwaffe es sich handelte, sagte die Sprecherin nicht.

Tropensturm "Trami" verwüstet die Philippinen

Manila - Der schwere Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen mindestens 81 Todesopfer gefordert, fast eine halbe Million Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Fast alle betroffenen Gegenden seien überflutet, sagte Edgar Posadas, ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Insgesamt waren mehr als 4,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen.

Rekordfund von 13 Tonnen Kokain in Spanien

Madrid - In Spanien ist eine Ladung von 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Eine so große Menge dieser Droge sei in Spanien noch nie zuvor auf einmal entdeckt und konfisziert worden, berichtete die Zeitung "El Pa�s" unter Berufung auf die Nationalpolizei. Der Coup sei Drogenfahndern der "Polic�a Nacional" und des spanischen Zolls im Hafen von Algeciras in der Provinz C�diz im Süden Spaniens gelungen. Eine Person sei festgenommen worden, nach weiteren Verdächtigen werde gefahndet.

Mindestens drei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Spanien

Santander - Beim Einsturz eines Mehrfamilienhauses in Santander im Norden Spaniens sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Acht Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Notdienst der Region Kantabrien mit. Vor dem Einsturz habe es eine Explosion gegeben, die einen Brand verursacht habe. Dieser sei inzwischen gelöscht. In den Trümmern werde aber weiter nach Opfern gesucht, hieß es am Nachmittag.

