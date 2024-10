Lkw in Israel in Bushaltestelle gefahren

Tel Aviv - Nördlich von Tel Aviv ist am Sonntag ein Lkw in eine Bushaltestelle in der Nähe eines Militärstützpunktes gefahren. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Vorfall in Ramat Hasharon mindestens 24 Menschen verletzt. Der Lkw-Fahrer sei "neutralisiert" worden. Ob es sich um einen Anschlag handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Mindestens 30 Tote bei Angriff im Norden des Gazastreifens

Gaza - Bei einem Israel zugeschriebenen Angriff sind im nördlichen Gazastreifen nach örtlichen Berichten mindestens 30 Palästinenser getötet worden. Den Beschreibungen zufolge sollen fünf Häuser in einem Wohnviertel der grenznahen Stadt Beit Lahia angegriffen worden sein. Eine unbekannte Zahl von Menschen werde unter den Trümmern vermutet. Ein weiterer Angriff der israelischen Luftwaffe galt nach eigenen Angaben einer Kommandozentrale der militanten Palästinenserorganisation Hamas.

Georgische Wahlleitung erklärt Regierungspartei zur Siegerin

Tiflis - Bei der Parlamentswahl in Georgien hat die Wahlkommission die Regierungspartei zur Siegerin erklärt. Die nationalkonservative Partei Georgischer Traum des Milliardärs Bidsina Iwanischwili kam nach Auszählung fast aller Wahlzettel auf 54,09 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung in der Hauptstadt Tiflis mitteilte. Die proeuropäische Opposition erkennt dieses vorläufige Ergebnis nicht an und kündigte Proteste an. Beobachter mehrerer NGO's beklagten massive Wahlrechtsverstöße.

100 Tote durch Tropensturm "Trami" auf den Philippinen

Manila - Nach dem Durchzug des Tropensturms "Trami" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten am Sonntag auf 100 gestiegen. Nach Angaben der Polizei wurden in der am stärksten betroffenen Region Bicol 38 Tote gezählt. In Batangas südlich der Hauptstadt Manila starben 55 Menschen. In der Provinz Cavite wurden zwei Tote verzeichnet, in anderen Provinzen wurden fünf Leichen geborgen.

Ermittlungen nach Tod von Siebenjähriger in Leipzig

Leipzig - Nach der Tötung einer Siebenjährigen mutmaßlich durch ihre ältere Schwester in Leipzig ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Die 13-Jährige sei zwar nicht strafmündig, aber es gehe darum, die Umstände der Tat aufzuklären, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig. Das Mädchen sei körperlich unverletzt und werde weiter in einer Fachklinik psychologisch betreut, sagte eine Polizeisprecherin.

Russland fing in der Nacht 50 ukrainische Drohnen ab

Kiew (Kyjiw) - Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag 51 ukrainische Drohnen zerstört oder abgefangen. 18 davon seien über der Oblast Tambow, die etwa 450 Kilometer südöstlich von Moskau liegt, abgefangen worden. 16 seien in der Grenzregion zur Ukraine, Belgorod, zerstört worden, der Rest über Woronesch, Orjol und Kursk. In Belgorod sei eine Frau leicht verletzt worden, teilt der Gouverneur der Oblast, Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit.

Weniger Bundes-Quartiere für Flüchtlinge

Wien - Die sinkenden Flüchtlingszahlen entspannen auch die Situation in der Grundversorgung. Zwei Drittel der Quartiere konnten laut Innenministerium in den vergangenen beiden Jahren still gelegt werden. Damit gibt es nur noch elf und es seien weitere Schließungen geplant. Die noch bestehenden Einrichtungen seien zu etwa 50 Prozent gefüllt.

Elbtower-Baustopp und Signa-Sports-Pleite jährt sich

Wien - Der Baustopp beim halbfertigen Hamburger Wolkenkratzer Elbtower und die Insolvenz der Sport-Webshops-Gruppe Signa Sports United am 27. Oktober 2023 gelten unter Marktbeobachtern als die ersten fallenden Dominosteine beim Niedergang der Immobiliengruppe Signa rund um den Tiroler Investor R�n� Benko. Auch ein Jahr später steht die Baustelle in Hamburg noch still. Einzelne Online-Händler von Signa Sports United sind verkauft, der Großteil der Beschäftigten verlor seinen Job.

