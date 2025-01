SPÖ und ÖVP verhandeln weiter

Wien - Nach dem Rückzug der NEOS aus den Koalitionsverhandlungen versuchen es ÖVP und SPÖ nun zu zweit. Ab 13.00 Uhr verhandeln beide Parteien im Bundeskanzleramt, erfuhr die APA am Samstag von den Sozialdemokraten. Ein Regierungsbündnis der beiden wäre nur sehr schwach abgesichert, haben sie nach der Wahl vom 29. September doch nur ein Mandat Überhang im Nationalrat.

Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter beginnen

Washington/Plains (Georgia) - In den USA beginnen am Samstag die sechstägigen Trauerfeiern für den im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter. Auftakt ist in seinem Heimatort Plains (Bundesstaat Georgia) ein Trauerzug zur Erdnussfarm seiner Eltern, bevor der Sarg mit dem Leichnam für einige Tage in Atlanta aufgebahrt wird. Am 7. Jänner wird dies im US-Kapitol in Washington geschehen, zwei Tage später findet in der National Cathedral die Zeremonie für das Staatsbegräbnis statt.

Doskozil kämpft für SPÖ-Verbleib in Landesregierung

Eisenstadt - SPÖ-Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil will bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner mit seiner Partei das 18. Mandat erhalten und so stark werden, dass keine Regierung ohne SPÖ gebildet werden kann. Derzeit verfügen die Roten über eine absolute Mehrheit. Eine solche sei in Zeiten, in denen Regierende einen schweren Stand haben, aber schwierig: "Ich bin ein Realist", meinte der Landeshauptmann im APA-Interview. Als Regierungspartner kämen alle Parteien infrage.

Fünf Personen nach Brand in Favoritner Stiegenhaus im Spital

Wien - Der Brand zweier Kinderwagen im Stiegenhaus eines Wohnhauses in Wien-Favoriten hat am Freitagnachmittag nicht nur einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettung nach sich gezogen: 37 Personen mussten der Berufsrettung zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben werden, fünf davon mussten ins Spital. Polizeiermittlungen sollen klären, warum die Kinderwagen zu brennen begannen, berichtete die Wiener Feuerwehr am Samstag.

Wohl ältester Mensch: Japanerin mit 116 Jahren gestorben

Tokio - Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 116 Jahren ist die Japanerin Tomiko Itooka gestorben, wie der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK unter Berufung auf die Stadtverwaltung ihres Wohnorts Ashiya in der Präfektur Hyogo berichtete. Itooka habe dort bei guter Gesundheit in einem Altersheim gelebt. Am 29. Dezember 2024 sei sie dort an Altersschwäche gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

Verfahren nach Hundeattacke in Bad Ischl eingestellt

Bad Ischl - Nach der Bissattacke eines Wolfshunds auf eine Zehnjährige und ihren Chihuahua Anfang Oktober in Bad Ischl hat die Staatsanwaltschaft Wels das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Besitzer eingestellt. Auf APA-Nachfrage erklärte Sprecherin Silke Enzlmüller die Entscheidung damit, dass das Opfer keine Verletzung von mehr als 14-tägiger Dauer erlitten habe. Der Wolfshund hatte den Chihuahua der Zehnjährigen totgebissen und das Mädchen am Finger verletzt.

Freiwillige befreien Strand auf Bali von Plastikmüll

Kuta - Nach der nach Schilderungen von Umweltschützern bisher "schlimmsten" Welle von Plastikmüll auf Bali haben hunderte Freiwillige tonnenweise Müll an den Stränden der indonesischen Urlaubsinsel eingesammelt. Rund 600 Einwohner, Urlauber und Arbeiter aus der Tourismusbranche schwärmten am Samstagmorgen bei regnerischem Wetter am Kedonganan-Strand aus, um angeschwemmten Abfall aufzusammeln, darunter Plastikbecher, Strohhalme, Plastikbesteck und Verpackungen.

Mindestens sechs Tote bei Busunfall in Peru

Lima - Bei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Insassen wurden nach Behördenangaben vermisst, nachdem der Bus am Freitag (Ortszeit) in der westlichen Region Ancash von der Straße abgekommen und in einen Fluss gestürzt war. Insgesamt 32 Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt.

