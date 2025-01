Triple-Heimsieg für ÖSV-"Adler": Kraft vor Hörl, Tschofenig

Innsbruck - Österreichs Skispringer bleiben aktuell auf den Schanzen und im Besonderen bei der Vierschanzen-Tournee eine Macht: Im Dreikampf der ÖSV-"Superadler" setzte sich am Samstag in Innsbruck Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft hauchdünn um 1,4 Punkte vor Vorjahressieger Jan Hörl und dem bisherigen Tourneeleader Daniel Tschofenig durch. Kraft übernahm mit seinem ersten Innsbruck-Sieg, dem insgesamt 45. Weltcupsieg, auch die Führung in der Gesamtwertung.

Mann misshandelte Frau stundenlang in Wiener Wohnung

Wien - Einen besonders schweren Fall von häuslicher Gewalt hat eine Frau am Freitag in Wien über sich ergehen lassen müssen: Stundenlang wurde die 34-Jährige von ihrem Partner geschlagen und misshandelt. Sie erlitt sichtbare Verletzungen am Kopf und am Körper und wurde schlussendlich blutüberströmt von Beamten in ihrer eigenen Wohnung in Margareten vorgefunden. Das Martyrium wurde beendet, weil besorgte Nachbarn die Exekutive alarmiert hatten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ukraine macht 81 russische Drohnen unschädlich

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag 34 von 81 russischen Drohnen abgeschossen. 47 Drohnen seien "verloren gegangen", teilte die Luftwaffe mit. Damit bezog sie sich offenbar auf die Praxis, die Elektronik der unbemannten Flugkörper zu stören und sie so vom Ziel abzubringen. Die abgeschossenen Drohnen hätten Privathäuser in den Regionen Tschernihiw und Sumy beschädigt.

Toter und Verletzte bei Polizeirazzia in Rotterdam

Rotterdam - Bei einer Polizeirazzia in Rotterdam hat es einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Ein Einsatzkommando habe am frühen Morgen eine Wohnung gestürmt, um Verdächtige in einem Mordfall festzunehmen. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen, teilte die niederländische Polizei mit. Einer der Verdächtigen kam ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, ebenso wie eine dritte Person, die sich in der Wohnung befand. Ein Beamter wurde von einem Schuss getroffen, blieb aber unverletzt.

Vogelgrippe: Mehr als 300 Millionen Dollar der USA

Washington - Die USA wollen mehrere hundert Millionen Dollar in den nationalen Kampf gegen die Vogelgrippe investieren. Wie die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen 306 Millionen Dollar (296 Millionen Euro) in Bereitschafts- und Überwachungsprogramme sowie die medizinische Forschung gegen das H5N1-Virus fließen.

Securitys von Südkoreas Präsident verpassten Vorladung

Seoul - Einen Tag nach der gescheiterten Festnahme des suspendierten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol sind die Chefs seines Sicherheitsdienstes nicht zu einer Vorladung der Polizei erschienen. Wegen der angespannten Lage, in der der Präsident Schutz brauche, könnten weder Park Chong-jun noch sein Stellvertreter Kim Seong-hoon ihre Posten verlassen, erklärte der Sicherheitsdienst am Samstag laut der Nachrichtenagentur Yonhap. Die Demos für und gegen Yoon reißen nicht ab.

Bankomat in Wien gesprengt - Täter flüchtig

Wien - Erneut ist es in Wien zur Sprengung eines Bankomaten gekommen: In der Nacht auf Samstag sollen vier unbekannte Täter das Gerät im Exenbergerweg in Simmering gesprengt haben. Die Personen sollen danach mit zwei Motorrädern ohne Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall soll um 3.23 Uhr stattgefunden haben. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen.

