Nehammer tritt als Kanzler und ÖVP-Chef zurück

Wien/Innsbruck - Die Kanzlerschaft Karl Nehammers ist zu Ende. Samstagabend brach die ÖVP die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ ab. Wenig später teilte Nehammer mit, dass er sich sowohl als ÖVP-Obmann als auch als Regierungschef zurückziehen wird. Die Nachfolge in der Partei ist noch offen. FPÖ-Chef Herbert Kickl nannte diese Frage sogleich eine "Nagelprobe" für die Volkspartei. Wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf die Ereignisse reagiert, wird man erst am Sonntag erfahren.

Babler nach Verhandlungsende mit Lob für Nehammer

Wien - Nach dem endgültigen Ende der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ hatte SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler kaum gute Worte für die Volkspartei über - wohl aber für deren Parteichef Karl Nehammer. Dieser hatte Samstagabend die Gespräche für beendet erklärt und seinen Rücktritt angekündigt, nachdem der innerparteiliche Druck groß wurde. Babler bedankte sich bei Nehammer aufrichtig, er habe "gespürt, dass er gerne mit uns an Lösungen gearbeitet hätte".

Nehammer-Aus beschäftigt Bundespräsident und ÖVP-Vorstand

Wien - Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen der ÖVP mit der SPÖ und dem am Samstag angekündigten Abschied von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann ist in Österreichs Innenpolitik einiges in Schwebe. In der Frage der Regierungsbildung liegt der Ball bei Bundeskanzler Alexander Van der Bellen, der am Sonntag weitere Schritte setzen will. In der Volkspartei ist der Bundesparteivorstand am Wort.

Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter begonnen

Plains (Georgia) - In den USA haben die sechstägigen Trauerfeierlichkeiten für den im Alter von 100 Jahren gestorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter begonnen. Sein in die US-Flagge gehüllter Sarg wurde am Samstag durch seinen Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia gefahren. Zahlreiche Menschen säumten die Straßen, um den Trauerzug zu sehen.

Offenbar 41 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat bei mehreren Angriffen im Gazastreifen einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zufolge mindestens 41 Menschen getötet. Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Angriffen in Jabalia im Norden sowie Deir al-Balah im Zentrum und Rafah im Süden des Küstenstreifens verletzt worden, schrieb die Agentur unter Berufung auf Angaben aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen.

Vogelgrippe: USA investieren mehr als 300 Millionen Dollar

Washington - Die USA wollen mehrere hundert Millionen Dollar in den nationalen Kampf gegen die Vogelgrippe investieren. Wie die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen 306 Millionen Dollar (296 Millionen Euro) in Bereitschafts- und Überwachungsprogramme sowie die medizinische Forschung gegen das H5N1-Virus fließen.

Nach Raketenschuss: Influencer am Flughafen festgenommen

Berlin - Der Influencer, der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, ist am Flughafen BER an seiner Ausreise gehindert worden. Der "wegen schwerer Brandstiftung in der Silvesternacht" Verdächtige sei nach Fahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamtes von der Bundespolizei beim Ausreiseversuch an dem Flughafen in Schönefeld festgenommen worden, teilte die Berliner Polizei bei X mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Biden ehrt Bono, Clinton, Messi und Co mit Freiheitsmedaille

Washington - Hollywood-Stars, Ikonen der Modewelt und eine berühmte Affenforscherin: Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Joe Biden 19 Prominente mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Bei einer Zeremonie im Weißen Haus legte Biden den anwesenden Geehrten die Medaille selbst um. Im Fall von Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson sorgte das für einige Lacher, als dieser aufgrund seiner Größe mit dem Rücken zu Biden gewandt in die Knie ging.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red