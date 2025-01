Nehammer-Aus beschäftigt Bundespräsident und ÖVP-Vorstand

Wien - Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen der ÖVP mit der SPÖ und dem am Samstag angekündigten Abschied von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann ist in Österreichs Innenpolitik einiges in Schwebe. In der Frage der Regierungsbildung liegt der Ball bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der am Sonntag weitere Schritte setzen will. In der Volkspartei ist der Bundesparteivorstand am Wort.

Südkoreaner demonstrieren für und gegen Yoons Verhaftung

Seoul - Tausende Menschen haben am Sonntag trotz starken Schneefalls in Seoul erneut für und gegen die Verhaftung des entmachteten Präsidenten Yoon Suk-yeol demonstriert. Die Polit-Krise in Südkorea steuert damit offenbar auf eine weitere Zuspitzung zu. Da der Haftbefehl gegen Yoon wegen des Vorwurfes des Aufruhrs am Montag um Mitternacht (Ortszeit) ausläuft, versammelten sich mehrere Gruppen in der Nähe seiner Residenz. Einige forderten seine Festnahme, andere protestierten dagegen.

Schwerer Schneesturm erreicht USA

Washington - Im östlichen Teil der USA hat am Samstag ein schwerer Schneesturm begonnen. Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnte mehr als 60 Millionen Menschen in den zentralen und östlichen US-Staaten vor einem bis Montag anhaltenden "zerstörerischen Wintersturm" mit "weit verbreiteten schweren Schneefällen" und Eisansammlungen, die Schäden hervorrufen könnten. Das Gebiet vom zentralen Kansas bis hin zu den Küstenstaaten Maryland und Virginia ist laut Vorhersagen betroffen.

1,28 Millionen Euro für Thunfisch bei Auktion in Tokio

Tokio - Bei der Neujahrsauktion auf dem Toyosu-Fischmarkt in Tokio ist ein Spitzenpreis erzielt worden. Der Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera bezahlte am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,28 Millionen Euro). Das ist der zweithöchste Preis, der jemals bei der jährlich stattfindenden Versteigerung erzielt wurde.

USA: Credit Suisse enthielt Informationen zu Nazi-Konten vor

Washington/Zürich - Die Credit Suisse (CS) hat laut US-Angaben bei früheren Ermittlungen zu Konten der Nazis im Zweiten Weltkrieg Informationen verschwiegen. Zehntausende neuentdeckte historische Dokumente beweisen demnach, dass damalige Kontoinhaber der einstigen Schweizer Großbank Verbindungen zu den Nazis hatten, erklärte ein Untersuchungskomitee des US-Senats am Samstag (Ortszeit). Die CS habe diese Dokumente bei früheren Ermittlungen - vor allem in den 90er-Jahren - nicht offengelegt.

Israel griff mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen an

Jerusalem - Israels Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas "eliminiert" worden, teilten die israelische Armee und Israels Inlandsgeheimdienst Shin Bet am Sonntag in der Früh mit. Damit habe das Militär auf Angriffe der Hamas reagiert. Die vom Iran unterstützte, jemenitische Houthi-Miliz beschoss Israel erneut mit einer Rakete.

Frauenanteil in Technikstudien stieg dank Männerschwund

Wien - Seit Jahren gibt es in Österreich Bemühungen von Politik und Wirtschaft, mehr Frauen in technische Ausbildungen und Berufe zu bringen. Tatsächlich ist der Frauenanteil in Technikstudien in den vergangenen 20 Jahren auch kontinuierlich leicht gestiegen, von 22 Prozent im Jahr 2002/03 auf 32 Prozent (2022/23). Das ist allerdings insbesondere auf den Rückgang der Männer in dieser Studiengruppe zurückzuführen, heißt es in der jüngsten Studierendensozialerhebung.

Trump empfängt Meloni in Mar-a-Lago

Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Mehrere Journalisten berichteten auf der Plattform X von der Zusammenkunft. "Sie hat Europa wirklich im Sturm erobert", habe Trump über Meloni gesagt, erklärte ein Reporter des "Wall Street Journal".

