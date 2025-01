Van der Bellen führt Gespräch zu Regierungsbildung mit Kickl

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sowie dem angekündigten Rückzug von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann angekündigt, am morgigen Montag mit FPÖ-Chef Herbert Kickl ein Gespräch über die künftige Regierungsbildung zu führen. Der am Sonntag zum geschäftsführenden ÖVP-Parteichef bestellte Christian Stocker machte indes klar, dass er zu Regierungsverhandlungen mit Kickl bereit wäre.

Babler "spürt Rückhalt" der SPÖ

Wien - Am Tag nach dem Platzen der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ meldete sich schließlich auch SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler zu Wort. Er warnte vor Blau-Schwarz, für diese Koalition hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zuvor die Tür einen Spalt breit aufgemacht. Innerparteilich spüre er Rückhalt und werde Parteichef bleiben, meinte Babler danach gefragt vor Journalisten am Sonntagnachmittag.

Ukraine verlor im Vorjahr 3.600 Quadratkilometer an Moskau

Kiew (Kyjiw) - Russland hat laut Berichten aus Kiew im Vorjahr fast 3.600 Quadratkilometer ukrainischen Gebiets erobert - eine Fläche, die etwas kleiner ist als das Burgenland. Die größten Gebietsverluste habe die Ukraine mit 610 Quadratkilometern im November erlitten, als die Russen täglich etwa 20 Quadratkilometer besetzten, so der Militärblog "Militarnyi" am Sonntag unter Berufung auf Kartenmaterial des Militärblogs "Deepstate". Die Verluste 2024 sind ein Vielfaches gegenüber 2023.

Barrot bedauert verweigerten Handschlag für Baerbock

Damaskus - Frankreichs Außenminister Jean-No�l Barrot bedauert, dass der neue islamistische syrische Machthaber Ahmed al-Sharaa Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock den Handschlag verweigert hat. Er hätte es befürwortet, wenn al-Sharaa ihr die Hand gereicht hätte, sagte Barrot am Sonntag RTL. "Wäre es mir lieber gewesen, wenn Ahmed al-Sharaa meiner deutschen Kollegin die Hand geschüttelt hätte? Die Antwort lautet Ja. War das der Zweck dieser Reise? Die Antwort ist Nein."

Laut Aktivisten Explosionen nahe Damaskus

Manbij - Nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es am Sonntag nach Angaben von Aktivisten mehrere Explosionen gegeben. Vermutlich habe Israel Waffenlager der Armee des gestürzten Präsidenten Bashar al-Assad bei Al-Kiswa südlich von Damaskus angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die israelische Armee erklärte auf AFP-Anfrage, sie habe dort nicht angegriffen. Indes "neutralisierte" die Türkei laut eigenen Angaben 32 Anhänger der Kurdenmiliz YPG.

Influencer nach Raketenschuss in Berlin in U-Haft

Berlin - Der Influencer, der zu Silvester in Deutschland eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, kommt in Untersuchungshaft. Gegen den 23-Jährigen aus dem Westjordanland sei Haftbefehl erlassen worden, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold. Er habe zu den Vorwürfen geschwiegen. Der Mann war am Samstag am Hauptstadtflughafen BER von Bundespolizisten festgenommen worden.

14 Tote bei israelischen Luftangriffen auf Gazastreifen

Gaza - Bei drei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Sonntag mindestens 14 Palästinenser ums Leben gekommen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden bei einem Luftschlag fünf Menschen in einem Haus im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet. Bei einem weiteren Angriff starben vier weitere Menschen in Jabalia im Norden. Bei einem Angriff auf ein Polizeirevier in Khan Younis im Süden seien fünf Menschen gestorben.

Brasilianische Ordensfrau mit 116 Jahren ältester Mensch

Porto Alegre - Die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas ist nun der älteste Mensch der Welt. Die 116 Jahre alte Ordensfrau übernahm den Titel am Wochenende von der Japanerin Tomiko Itooka, die bereits am vergangenen Wochenende gestorben war, wie Guiness World Records nun mitteilte. Canabarro Lucas wurde am 8. Juni 1908 in Sao Francisco de Assis in Brasilien geboren, wie die Kathpress berichtete.

