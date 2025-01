Bundespräsident trifft sich mit FPÖ-Chef Kickl

Wien - Nach dem Scheitern der bisherigen Verhandlungen zu einer Regierungsbildung trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zusammen. Unmittelbar nach den Nationalratswahlen hatte Van der Bellen dem Obmann der stimmenstärksten Partei einen Regierungsauftrag wegen mangelnder Erfolgsaussichten noch verweigert. Am Sonntag meinte er aber, dass sich "die Situation verändert" habe.

Die 82. Golden Globes werden vergeben

Beverly Hills - In wenigen Stunden werden in Beverly Hills die Gewinner der Golden-Globe-Awards bekannt gegeben. Die Trophäen werden am Sonntagabend (Ortszeit/Montag 2.00 Uhr MEZ) zum 82. Mal verliehen. Zahlreiche Promis, darunter Demi Moore, Sharon Stone, Elton John, Colin Farrell und Michael Keaton werden als Moderatorinnen und Moderatoren auf der Bühne stehen und die Preise verteilen.

US-Kongress tagt zur Bestätigung des Trump-Wahlsiegs

Washington - Zwei Monate nach der US-Präsidentschaftswahl kommen am Montag beide Kammern des Kongresses zusammen, um den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump formell zu bestätigen. Dabei werden die Stimmen, welche die Wahlleute in den einzelnen Bundesstaaten abgegeben haben, laut verlesen und gezählt. Vizepräsidentin Kamala Harris, die bei der Wahl am 5. November Trump unterlag, hat die Aufgabe, schließlich offiziell den Sieg ihres Rivalen zu erklären.

Mossad-Chef und US-Vertreter reisen zu Gaza-Verhandlungen

Doha - Medienberichten zufolge reisen ranghohe Vertreter Israels und der US-Regierung zu den laufenden Gesprächen über eine Gaza-Waffenruhe in Katar. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird am Montag in Doha erwartet, berichtete die Nachrichtenseite Ynet. Außerdem schrieb ein Axios-Korrespondent, auch der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, sei in die katarische Hauptstadt gereist. Eine mögliche Einigung könnte damit näher rücken.

Laut Zivilschutz 23 Tote bei Israel-Luftattacken in Gaza

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Sonntag nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 23 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien elf Bewohner eines Hauses im Norden des Gazastreifens, sagte Zivilschutzsprecher Mahmoud Bassal. Die Suche nach fünf Vermissten in den Trümmern des Gebäudes dauere an. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, am Freitag und Samstag mehr als hundert "Terrorziele" im gesamten Gazastreifen beschossen zu haben.

Schwere Kämpfe in russischer Region Kursk

Kursk - Nach einem überraschenden Gegenangriff ukrainischer Einheiten in der russischen Region Kursk haben sich die verfeindeten Seiten bis zum späten Sonntagabend schwere Kämpfe geliefert. Der Generalstab in Kiew meldete in seinem abendlichen Lagebericht insgesamt 42 einzelne bewaffnete Zusammenstöße in der westrussischen Region. "Zwölf Gefechte dauern zur Stunde noch an", hieß es. Über Verluste, Erfolge oder veränderte Frontlagen machten beide Seiten keine Angaben.

Barrot bedauert verweigerten Handschlag für Baerbock

Damaskus - Frankreichs Außenminister Jean-No�l Barrot bedauert, dass der neue islamistische syrische Machthaber Ahmed al-Sharaa Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock den Handschlag verweigert hat. Er hätte es befürwortet, wenn al-Sharaa ihr die Hand gereicht hätte, sagte Barrot am Sonntag RTL. "Wäre es mir lieber gewesen, wenn Ahmed al-Sharaa meiner deutschen Kollegin die Hand geschüttelt hätte? Die Antwort lautet Ja. War das der Zweck dieser Reise? Die Antwort ist Nein."

Ex-Präsident Sarkozy in Libyen-Affäre vor Gericht

Paris - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy steht in der Affäre um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen ab Montag (13.30 Uhr) vor Gericht. Die Libyen-Affäre dreht sich um Hinweise, wonach für Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal Millionensummen vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi geflossen sein sollen. Der Konservative, der von 2007 bis 2012 französischer Präsident war, hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

