FPÖ bereitet sich auf Koalitionsgespräche vor

Wien - Die FPÖ berät am Dienstag - schon wieder - den Fahrplan für mögliche Koalitionsgespräche. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem blauen Parteichef und Wahlsieger Herbert Kickl nun doch den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat, dürften Dienstagabend die Parteigremien zusammenkommen. Personalangelegenheiten dürfte es wohl nicht zu klären geben. Auch ein öffentliches Statement Kickls ist geplant.

Nehammer wirft Babler fehlende Kompromissfähigkeit vor

Wien - Der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Montag in der letzten Folge seines Podcasts "Karl, wie geht's" SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler einen Mangel an Kompromissfähigkeit attestiert. Daran seien die Verhandlungen letztlich gescheitert, gab er zu verstehen. Sein angekündigter Rücktritt auch als Bundeskanzler werde am Freitag über die Bühne gehen. Künftig wolle er keine Interviews mehr geben, er wolle kein "Balkon Muppet" sein, betonte er.

Kongress bestätigt Trumps Sieg bei Präsidentenwahl offiziell

Washington - Der US-Kongress hat den Sieg des Republikaners Donald Trump bei der Präsidentenwahl offiziell bestätigt. Die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris, die bei der Wahl gegen Trump angetreten war, gab das amtliche Endergebnis in einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern am Montag bekannt.

Tschofenig vor Hörl und Kraft Vierschanzentournee-Sieger

Bischofshofen - Daniel Tschofenig ist in Bischofshofen in einer dramatischen Entscheidung zu seinem ersten Titel bei der Vierschanzen-Tournee gesegelt. Der Kärntner fing am Dreikönigstag mit einem Sieg vor Jan Hörl und Stefan Kraft seine Teamkollegen noch ab. In der Gesamtwertung fixierte das Trio den insgesamt dritten Dreifacherfolg für Österreich in der Tourneegeschichte nach 1975 und 2012. Mit dem Triumph endete auch die ÖSV-Durststrecke seit dem Kraft-Sieg 2015.

Kanadischer Premierminister Trudeau kündigte Rücktritt an

Ottawa - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat am Montag seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Liberalen und als Regierungschef angekündigt. Er wolle nur noch so lange im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt sei, so der 53-Jährige bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in der Hauptstadt Ottawa. "Dieses Land verdient eine echte Auswahl bei der nächsten Wahl", erklärte er, "und mir ist klargeworden, dass ich nicht die beste Alternative bei dieser Wahl sein kann."

WFP-Fahrzeuge im Gazastreifen getroffen

Gaza - An einem Checkpoint im Gazastreifen ist am Montag nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) vom Montag ein Hilfskonvoi von israelischen Schüssen getroffen worden. Die UNO-Organisation verurteilte "den schrecklichen Vorfall vom 5. Jänner aufs Schärfste". Der WFP-Konvoi sei deutlich gekennzeichnet gewesen, hieß es. Mindestens 16 Kugeln hätten die drei Fahrzeuge getroffen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Apple beschert Irland unerwartet hohen Budgetüberschuss

Cupertino - Apple hat Irland durch eine Steuernachzahlung in Milliardenhöhe im vergangenen Jahr einen unerwartet hohen Haushaltsüberschuss beschert. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, geht dies zum größten Teil auf eine Steuernachzahlung des iPhone-Herstellers von fast elf Milliarden Euro zurück. Diese ist Teil einer Gesamtsumme von 14 Milliarden Euro, die Apple nach einem EU-Urteil an die Regierung in Dublin zahlen muss.

Russische Kampfdrohne trifft Bus in Cherson

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Cherson ist ein Linienbus getroffen worden. Dabei sei ein Mann getötet und mehrere weitere Personen verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Roman Mrotschko auf Telegram mit. Nach offiziellen Angaben wurden sechs Insassen des Busses verletzt, unter ihnen fünf Frauen. Ein Kommunalbeamter wurde bei der Explosion getötet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red