FPÖ lädt ÖVP zu Gesprächen ein

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Dienstagnachmittag in einem Statement der ÖVP gegenüber die Hand "ausgestreckt". Er werde den Parteigremien heute Abend empfehlen, Verhandlungen mit der Volkspartei aufzunehmen. Man werde dann rasch Klarheit brauchen, ob eine Koalition möglich sei. Dafür werde es Änderungen in der ÖVP und Geschlossenheit brauchen: "Wenn das nicht gewährleistet ist, dann war es das schon wieder." Die FPÖ sei für Neuwahlen gerüstet.

Mindestens 126 Tote bei schwerem Erdbeben in Tibet

Peking/Kathmandu - Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in der Mount-Everest-Region von Dienstagfrüh steigt weiter. Wie chinesische Behörden berichteten, wurden bisher mindestens 126 Tote geborgen. Die Zahl der Verletzten nach dem Beben in der chinesischen Region Tibet stieg auf 188. Die Erdstöße ereigneten sich im Kreis Tingri, der auf der Nordseite des Mount Everests und etwa 400 Kilometer westlich der tibetischen Hauptstadt Lhasa liegt.

Freispruch im Vergewaltigungsprozess einer Zwölfjährigen

Wien - Im Fall einer 2023 in Wien-Favoriten von einer Jugend-Gruppe mutmaßlich mehrfach sexuell missbrauchten Zwölfjährigen ist am Dienstag am Landesgericht ein weiterer Beschuldigter vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Das Gericht ging dabei nach dem Zweifelgrundsatz zugunsten des 17 Jahre alten Angeklagten vor. "Er konnte davon ausgehen, dass sie das freiwillig gemacht hat", stellte die vorsitzende Richterin in der Begründung fest.

Dezember-Inflation bei 2 Prozent - 0,6 Prozent zum Vormonat

Wien - Im Dezember 2024 ist das Leben im Jahresvergleich um 2 Prozent teurer geworden. Im Vergleich zum Vormonat November legten die Preise laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 0,6 Prozent zu. Kräftigste Preistreiber waren erneut die Dienstleistungen, die um 4,6 Prozent teurer waren als im Dezember 2023. Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol lag bei 1,7 Prozent. Die Energiepreise notierten um 7 Prozent niedriger als 2023 und wirkten preisdämpfend.

Französischer Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen gestorben

Paris - Der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen ist tot. Der Gründer der Partei Front National, Vorgängerin des heutigen Rassemblement National, starb im Alter von 96 Jahren, wie Le Pens Familie am Dienstag mitteilte. Le Pen hatte Aufsehen erregt, als er 2002 überraschend gegen den Konservativen Jacques Chirac in die Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahl gekommen war.

KTM - Zwei weitere Firmen meldeten Insolvenz an

Linz/Mattighofen/Wels - Die KTM-Insolvenz zieht weiter ihre Kreise: Über die Vermögen der Pierer-Mobility-Töchter Avocodo GmbH und Pierer E-Commerce GmbH sind am Dienstag Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung im Landesgericht Linz bzw. Ried eröffnet worden. Betroffen sind insgesamt rund 150 Beschäftigte und mehr als 120 Gläubiger. Das berichteten AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) und Creditreform sowie KSV1870.

Weiter schwere Kämpfe in russischer Grenzregion Kursk

Kiew (Kyjiw) - Nach der überraschenden neuen Offensive der ukrainischen Armee gehen schwere Kämpfe in der westrussischen Region Kursk weiter. Dem ukrainischen Generalstab zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden 218 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten. Allein in der Region Kursk habe die Armee 94 russische Angriffe zurückgeschlagen. Das Kommando der ukrainischen Spezialkräfte teilte bei Facebook mit, im Gebiet Kursk seien 13 nordkoreanische Soldaten getötet worden.

2024 über 5.600 Tote laut UNO durch Bandengewalt in Haiti

Port-au-Prince - Durch die zunehmende Bandengewalt in Haiti sind nach Angaben der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr mehr als 5.600 Menschen in dem Karibikstaat getötet worden. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 erhöht, wie die UNO am Dienstag erklärte. Zu den Toten kommen demnach mehr als 2.200 Verletzte und 1.400 Entführungen.

