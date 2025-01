FPÖ lud ÖVP offiziell zu Gesprächen ein

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den geschäftsführenden ÖVP-Chef Christian Stocker am Dienstag offiziell zu Koalitionsverhandlungen eingeladen. Zuvor war der Freiheitliche vom Parteipräsidium einstimmig zu diesem Schritt ermächtigt worden. In einem Pressestatement hatte Kickl der ÖVP gegenüber die Hand "ausgestreckt", vom möglichen Koalitionspartner aber auch "Ehrlichkeit" und "Geschlossenheit" eingefordert. "Wenn das nicht gewährleistet ist, dann war es das schon wieder."

Zwei Tote nach Schüssen in Firma in Deutschland

Bad Friedrichshall - Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden des deutschen Bundeslandes Baden-Württembergs sind nach Polizei-Angaben zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung nach ihm laufe, hieß es am Abend von der Polizei. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

Meta-Konzern beendet Faktencheck-Programm in den USA

Washington/Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta will bei der Verbreitung von Falschbehauptungen auf seinen Plattformen künftig weniger stark eingreifen als bisher. Beschränkungen bei kontroversen Themen wie Migration sollten aufgehoben werden, kündigte Gründer und Konzernchef Mark Zuckerberg an. Er sprach von einer "Zensur", die zu weit gegangen sei. Die Kooperation mit Faktencheckern wird - zunächst in den USA - beendet.

Trump fordert von NATO-Ländern fünf Prozent für Verteidigung

Brüssel/Washington/Palm Beach (Florida) - Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert von den NATO-Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen. Statt der bisher angestrebten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) sollten die Partnerländer künftig fünf Prozent investieren, sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida und schob nach: "Sie können es sich alle leisten."

XXXLutz übernimmt deutsche Porta Gruppe mit 140 Standorten

Wels - XXXLutz expandiert weiter in Deutschland, Tschechien und der Slowakei: Dazu hat der österreichische Möbelhändler die Porta Gruppe aus Porta Westfalica in Nordrhein Westfalen übernommen. Die Porta Gruppe verfügt in diesen drei Ländern unter den Marken porta, Möbel Boss, Asko und Möbel Letz über 140 Standorte, teilte XXXLutz am Dienstag mit. Der Verkauf erfolgte unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Weiter schwere Kämpfe in russischer Grenzregion Kursk

Kiew (Kyjiw) - Nach der überraschenden neuen Offensive der ukrainischen Armee gehen schwere Kämpfe in der westrussischen Region Kursk weiter. Dem ukrainischen Generalstab zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden 218 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten. Allein in der Region Kursk habe die Armee 94 russische Angriffe zurückgeschlagen. Das Kommando der ukrainischen Spezialkräfte teilte bei Facebook mit, im Gebiet Kursk seien 13 nordkoreanische Soldaten getötet worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red