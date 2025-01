Schallenberg wird Übergangskanzler

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) führt ab kommendem Freitag die Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ihn an diesem Tag "mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betrauen", wie es aus der Hofburg zur APA hieß. Notwendig ist dieser Schritt, weil Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS mit Freitag sein Amt niederlegt.

Novomatic verkauft Admiral Österreich an Tipico

Wien/Gumpoldskirchen - Die Novomatic beabsichtigt den Verkauf von Admiral Österreich an Tipico, einen Anbieter von Wetten und Online-Spielen in Deutschland. Admiral Österreich bietet Wetten und an 150 Standorten Glücksspielgeräte an. Dazu hat der österreichische Glücksspielkonzern mit Tipico eine Vereinbarung über den Verkauf der Admiral-Mutter Atlas Group GmbH abgeschlossen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

Waldbrand bei Los Angeles schlägt Tausende in die Flucht

Los Angeles - Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien vor rasch um sich greifenden Flammen auf der Flucht. Ein zunächst kleines Feuer am Westrand von Los Angeles verwandelte sich durch heftige Winde rasch in ein Inferno. Die Bewohner von Pacific Palisades an der Pazifikküste mussten teils fluchtartig ihre Häuser verlassen. 30.000 Menschen seien von Evakuierungen betroffen, teilte die Feuerwehrchefin von Los Angeles, Kristin M. Crowley, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit.

Ukraine bestätigt Einnahme von Kurachowe durch Russen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State hat die Einnahme der strategisch wichtigen Kleinstadt Kurachowe im Osten des angegriffenen Landes durch russische Truppen bestätigt. Fast die gesamte Stadt im Gebiet Donezk sei von russischen Streitkräften besetzt, was ihnen die Möglichkeit biete, nach Westen vorzustoßen, schrieben die Militärexperten. In der Nacht gab es gegenseitige Drohnenangriffe. Die Ukraine griff einen wichtigen Militärstandort in Russland an.

Ein Verletzter nach Explosion auf BBT-Baustelle in Tirol

Innsbruck - Eine Explosion auf einer Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) hat Mittwochfrüh einen Verletzten gefordert. Der Mann wurde in der Innsbrucker Klinik auf der Normalstation behandelt, er befand sich nicht in Lebensgefahr, sagte ein BBT-Sprecher zur APA. Der Unfall ereignete sich beim Sprengvortrieb unter dem Siller Berg oberhalb von Innsbruck. Beim Abtransport von Gestein dürfte es zur Detonation von Sprengstoffresten gekommen sein, hieß es. Ein Feuer war nicht ausgebrochen.

KV-Erhöhungen haben sich bei 3 bis 4 Prozent eingependelt

Wien - Zum Jahreswechsel haben zahlreiche kleinere Branchen ihre Kollektivverträge für 2025 abgeschlossen. Hier ein Auszug davon: Für die Beschäftigten der Suppenindustrie gibt es ein Plus von 3,65 Prozent, der neue Mindestlohn beträgt 2.183 Euro brutto. Beim Postbus hat man sich auf plus 4,1 Prozent geeinigt, gedeckelt mit 330 Euro. In der Essig- und Schaumweinerzeugung steigen die Löhne um 3,25 Prozent, der Mindestlohn beträgt 2.004 Euro brutto.

Häftling bei Untersuchung aus Salzburger Spital geflüchtet

Salzburg/Puch bei Hallein - Ein Häftling der Justizanstalt Salzburg ist am Dienstag während einer Untersuchung aus einem Spital in der Stadt Salzburg geflüchtet. "Es wird noch nach ihm gefahndet", erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag auf APA-Anfrage. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kosovo. Wie mehrere Medien berichtet hatten, konnte er zu Mittag aus einem Röntgenraum im Unfallkrankenhaus entkommen, obwohl er von zwei Justizwachebeamten begleitet worden war.

