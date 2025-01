Verheerende Brände im Großraum Los Angeles

Los Angeles - Verheerende Brände haben im Großraum Los Angeles eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Flammen griffen Mittwochabend auf die berühmte Hügelkette Hollywood Hills über, Teile des Stadtviertels müssen evakuiert werden. Bisher kamen Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht, mehr als 1.000 Gebäude wurden zerstört. Die Brände sind weiterhin nicht unter Kontrolle.

Proteste gegen blau-schwarze Koalitionsgespräche

Wien - Während sich FPÖ und ÖVP auf die Aufnahme möglicher Koalitionsverhandlungen vorbereiten, aber sich über konkrete Verhandlungstermine bedeckt halten, gehen Gegner einer Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen am Donnerstag auf die Straße. Unter dem Motto "Alarm für die Republik" ist am Donnerstagabend eine Demonstration und eine Menschenkette vor dem Bundeskanzleramt geplant. Auch in anderen Landeshauptstädten wie Graz und Salzburg sind Proteste angekündigt.

Letztes Treffen von Ukraine-Verbündeten vor Rückkehr Trumps

Ramstein/Washington - Wenige Tage vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump kommen die Partner der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zusammen. Auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten beraten Verteidigungsminister und ranghohe Militärs am Donnerstag (11.00 Uhr) über die weitere Unterstützung der Führung in Kiew im Krieg gegen Russland. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Mittwochabend angesagt.

Trump zollt verstorbenem Carter Respekt

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat dem verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter in der Hauptstadt Washington seinen Respekt gezollt. Der Republikaner besuchte Mittwochabend gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania den aufgebahrten Sarg im Kapitol. Trump wird in wenigen Tagen seine zweite Amtszeit antreten und traf sich im Zuge des Termins auch mit republikanischen Parteikollegen. Zu Reportern sagte er, es fühle sich "großartig" an, wieder zurück im Kapitol zu sein.

19 Tote nach Angriff auf Präsidentenpalast im Tschad

N'Djamena/Abuja - Schwer bewaffnete Angreifer haben am Mittwoch den Präsidentenpalast im Tschad attackiert. Die Gruppe sei schnell von der Präsidentengarde überwältigt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. "Die Situation ist vollständig unter Kontrolle", sagte Außenminister und Regierungssprecher Abderaman Koulamallah in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Der "Destabilisierungsversuch" sei abgewehrt worden. Nach Regierungsangaben wurden 19 Menschen getötet, unter ihnen 18 Angreifer.

Kika/Leiner - Filialen sollen Ende Jänner geschlossen werden

Wien/St. Pölten - Die 17 verbliebenen Filialen der insolventen Möbelkette Kika/Leiner sollen Ende Jänner endgültig ihre Pforten schließen. Ein entsprechender Bericht des "Standard" (online) wurde der APA am Mittwochabend aus Unternehmenskreisen bestätigt. Überlegungen, einzelne Standorte für Restposten länger offenzuhalten, sind damit vom Tisch. Die Mitarbeiter des Unternehmens seien bereits intern über den Schritt informiert worden, schreibt die Zeitung.

