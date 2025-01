Edtstadler folgt Haslauer an Salzburger Landesspitze

Salzburg - Die scheidende Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) soll mit 2. Juli das Amt der Salzburger Landeshauptfrau übernehmen und damit Wilfried Haslauer nachfolgen. Das hat der Parteivorstand der Salzburger Volkspartei am Donnerstag beschlossen. Bereits mit 1. Februar soll die 43-Jährige geschäftsführende Parteivorsitzende werden. Lange Zeit galt Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll als "Kronprinz" Haslauers. Er hat aber am vergangenen Samstag abgesagt.

Unterstützer der Ukraine beschwören Zusammenhalt

Ramstein - Beim letzten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe vor der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident haben die Teilnehmer zu einer fortgesetzten Unterstützung des Landes in der Verteidigung gegen Russland gemahnt. Mit Trumps Amtsantritt beginne "eine Zeit, in der wir noch mehr zusammenarbeiten" müssten, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im deutschen Ramstein.

Staatsbegräbnis für Carter mit fünf US-Präsidenten

Washington - Die USA haben sich mit einem Staatsbegräbnis von dem verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter verabschiedet. Eine Ehrengarde trug am Donnerstag bei eisiger Kälte seinen Sarg die Steinstufen der National Cathedral in Washington hoch. Der Sarg war mit der US-Flagge bedeckt, das Sternenfeld wie von der Tradition vorgeschrieben über der linken Schulter des Verstorbenen.

Auch Österreich pocht auf "Souveränität" Grönlands

Brüssel/Nuuk/Washington - Nach anderen EU-Staaten hat auch Österreich die Anschluss-Drohungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump gegen das dänische Territorium Grönland zurückgewiesen. "Die territoriale Integrität und Souveränität ist von allen zu wahren", teilte das Außenministerium der APA am Donnerstag auf Anfrage mit. Zugleich hieß es, eine Frage nach der Beistandsverpflichtung im EU-Vertrag sei "rein hypothetischer Natur".

Ermittlungen gegen Kontakt-Plattform nach Avignon-Prozess

Avignon/Paris - Frankreichs Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Betreiber einer Online-Plattform eingeleitet, die im Missbrauchsprozess von Avignon eine zentrale Rolle gespielt hat. Der Prozess drehte sich um Dominique Pelicot, der seine damalige Frau Gis�le über knapp zehn Jahre immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Fremden zur Vergewaltigung angeboten hat. Kontakt zu diesen Männern hatte er über die Webseite "Coco" aufgenommen.

Jogger möglicherweise von Wolf angesprungen

Windhaag bei Freistadt - Eine mögliche Wolfssichtung sorgt im Bezirk Freistadt für Unruhe. Ein Jogger behauptet, am 3. Jänner bei Windhaag von einem Wolf angesprungen worden zu sein, bestätigte das Büro von Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Donnerstag einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Auch wenn das Verhalten des Tieres nicht dem eines Wolfes entsprechen würde, nehme man den Vorfall "sehr ernst", hieß es weiter.

Österreichische Post verzeichnet 2024 Paketrekord

Wien - Die Österreichische Post hat im vergangenen Jahr mit 508 Millionen transportierten Paketen im In- und Ausland einen Rekord aufgestellt. Allein in Österreich sei mit 224 Mio. Paketen ein Mengenwachstum von 12 Prozent erreicht worden, teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 200 Mio. Pakete von der Post transportiert.

Religionsvertreter wenden sich gegen Terror und Gewalt

Wien - Repräsentanten der katholischen Kirche, des Islam und des Judentums haben am Donnerstag Nachmittag eine "Wiener Erklärung" unterzeichnet, in der unter anderem "jeglicher Missbrauch von Religion zur Anstiftung oder Rechtfertigung von Terror und Gewalt" verurteilt wird. Außerdem appelliert man darin an alle Menschen in Wien, sich für "den Erhalt des friedlichen und respektvollen Miteinanders in unserer Stadt einzusetzen".

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,23 Prozent auf 3.648 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen dominierten die positiven Vorzeichen. Erneut tiefer zeigte sich die Aktie von AT&S mit minus 2,8 Prozent. Bereits an den zwei Vortagen hatten die Titel des Leiterplattenherstellers in Summe etwa 15 Prozent an Wert eingebüßt. Einen Erholungsansatz gab es bei Pierer Mobility mit plus 11,7 Prozent zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red